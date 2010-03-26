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Ekonomi

Pasaporta büyük zam kapıda

1 Haziran'dan itibaren kullanılmaya başlanacak biometrik pasaportlar ile defter ücreti de artacak.

26 Mart 2010 02:00

T24 - 1 Haziran'dan itibaren kullanılmaya başlanacak biometrik pasaportlar ile defter ücreti de artacak. Halen 138 lira olan defter ücretinin 500 liraya, 10 yıllık harç bedelinin de bin liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Zamla birlikte Türkiye, biometrik pasaport uygulayan ülkeler arasında yine en yüksek harç ve defter bedeline sahip ülke olacak.


Türkiye, AB'ye uyum çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kırmızı biometrik pasaportlara geçmeye hazırlanırken, yeni pasaportlarla birlikte ödenecek miktar da artacak.


Halen 138 lira olan defter ücretinin, çipler nedeniyle 300-500 TL civarında olması, 10 yıllığına verilecek pasaportların harç bedelinin ise bin lirayı aşması bekleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre nihai fiyatın belirlenmesinde dünya standartları da masaya yatırılacak.



Ancak Türkiye, biometrik pasaport uygulayan ülkeler arasında yine en yüksek harç ve defter bedeline sahip ülke olacak. ABD'de pasaport bedeli 107 dolarken, İspanya'da 20, Yunanistan'da 26 Euro.


Türkiye'nin hala kullanmakta olduğu mavi pasaportlarda 5 yıl için 616 lira harç bedeli alınıyor. Defter ile birlikte pasaport almak bir Türk vatandaşına 754 liraya mal oluyor.


Mavi pasaportlar 2015 yılına kadar geçerli olacak.Yeni pasaportlarla ilgili teknik altyapı hazırlıklarına da başlandı. İl emniyet müdürlüklerine ve konsolosluklara Mayıs ayından itibaren yeni pasaportların teknik altyapısı gönderilecek. Biometrik pasaportların çipleri de Almanya'dan ithal edilecek.

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