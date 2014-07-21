Pasaport yenilemede parmak izi ibrazı zorunluluğu

Pasaportunu yenilemek üzere emniyet müdürlüklerine giden vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Çünkü geçtiğimiz hafta yayınlanan bir genelge ile artık parmak izi verenlerden bunu ibraz etmeleri isteniyor. Bu da pasaport şubelerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz perşembe ve cuma günü Pasaport Şube Müdürlükleri'ne bir yazı gönderdi. Buna göre pasaportunu yenilemek isteyenlerden parmak izi teyidi yapılması istendi. Şubelere giden vatandaşlar ise bu uygulamayı şaşkınlıkla karşıladı. Yeni uygulamaya göre pasaport almak için daha önceki parmak izi kaydının ibraz edilmesi gerekiyor.

Yanında bu kayıt olmayanlar veya kaybedenler ise tekrar sıraya girip isim yazdırıyor ve sistemden parmak izi kayıt numaralarının çıkmasını bekliyor.

Ancak bu yeni uygulama şubelerde uzun kuyrukların yaşanmasına neden oluyor. Örneğin bugün Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidenler parmak izi numaralarını alabilmek için ortalama 1.5-2 saat beklemek zorunda kaldılar.

Yeni uygulamayı değerlendiren şubelerdeki yetkililer ise bunun kendilerine büyük bir iş yükü getirdiğinden ve işlerinin iki katına çıktığından yakınıyor. Yetkililer pasaport yenilemeye gelecek vatandaşları yanlarında önceki parmak izi kayıtlarını getirmeleri konusunda uyarıyor.