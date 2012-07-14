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Pasaport artık 2 günde teslim

EGM, 20 Temmuz’dan itibaren başvuru sahiplerine göndereceği pasaportlarda yeni teknolojiyle üretilen gelişmiş çipleri kullanmaya başlayacak

14 Temmuz 2012 11:07

Darphane’nin yeterli pasaport defteri verememesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) tanzim edilen pasaport sayısındaki düşüşle başgösteren kriz çözüldü.

Yeni imal edilen pasaportlarda kullanılacak çiplerdeki şifreleme sistemi eskisine göre 3 kat daha etkin olacak. EGM, 20 Temmuz’dan itibaren başvuru sahiplerine göndereceği pasaportlarda yeni teknolojiyle üretilen gelişmiş çipleri kullanmaya başlayacak.

Tolga Şardan'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, daha önce yapılan pasaport ihalesinde yaşanan sorun üzerine yaklaşık 2 aydır devam eden pasaport teslim krizi sonunda aşıldı. Eski ihalede yapılan yeni düzenleme sonrasında pasaportlarda kullanılan çipleri üretmeye hak kazanan Malezyalı IRIS firmasının teslimata başlamasıyla birlikte pasaport defterlerini hazırlayan Darphane 20 Temmuz’dan itibaren “yeni nesil” geliştirilmiş pasaport defterlerini EGM’ye göndermeye başlayacak. Pasaport başvurularında yeniden eski sisteme dönülecek ve teslimatlar iki gün içinde gerçekleşecek. EGM, başvurular sonrasında hacı adaylarına yeni nesil pasaportlardan gönderecek.

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