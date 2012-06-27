Çipli pasaportta 3 ay kuyruk var!

Darphane yeni pasaport basmayınca ilk kez pasaport alacakların girdiği sıra 150 bin kişiyi geçti. Turizmciler, “3 ay önce başvuru yapın” diye uyarıyor.

Çipli pasaportlar 1 Haziran’dan itibaren dağıtılmaya başladı ama henüz bir ay dolmadan kriz çıktı. Çipli pasaport ihalesi iptal edildiği için darphane, emniyete yeni pasaport gönderemiyor. Burak Kara'nın Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Pasaport Dairesi Başkanlığı’nda sınırlı sayıda kalan e-pasaport acil durumları olanlara veriliyor. Emniyet, yığılmayı önlemek için yurt dışına çıkacak olanları, “Bekleme süresi uzayabilir, seyahat planlamanızda bu gecikmeyi dikkate alın” diye uyardı.

150 bin kişi bekliyor

Turizm şirketleri ise “pasaport yoksunluğu yüzünden başvurunuzu 3 ay önceden yapın” çağrısında bulunuyor.

Hac için 80 bin kişinin pasaport sırası beklediği toplam müracat sayısının 150 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Krizin asıl nedeni, ihaleyi alan Fransız firmasının çiplerinin güvenlik sorunu yaşadığının ortaya çıkmasıydı. Kamu İhale Kurumu ihaleyi iptal edince, aynı ihaledeki Malezya merkezli firma ile anlaşma kararı çıktı. Ama o da ilk teslimatlarını en erken eylül ayında yapabilecek. Eylüle kadar yaşanacak yığılmayı önlemek için Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü‘nün ihalesiz hazır alım yapması bekleniyor. Tüm pasaportların çipli-elektronik pasaporta dönüştürülmesi için son gün 24 Kasım 2015.

'Çözüm bulunmalı'

Başaran Ulusoy (TURSAB Yönetim Kurulu Başkanı): “Yurtdışına çıkışlarda duraksamalar yaşanıyor, bize de üyelerimizden şikayetler geliyor. 3-4 ay içinde yurtdışına seyahat yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden pasaport talebinde bulunsunlar, son güne bırakmasınlar. Yetkililer bu sıkıntıya ivedilikle çözüm bulmalı. Pasaportlar başka bir ülkede basılıp hızla mağduriyet giderilmeli.”

'Üç ay önce başvuru'

Timur Bayındır (TUROB Başkanı): “Bu sıkıntıya bir formül bulmak lazım. Belki yine eski çipsiz pasaportlar pasaporta başvuran vatandaşlara dağıtılabilir. Yoksa uzun bekleme süresi yurtdışına çıkacak vatandaşı da turizm acentasını da, ekonomiyi de etkiler. Bayramda yurtdışına tatili düşünenler ve hacılar şimdiden pasaporta başvurmalı.”

'Turizme darbe vurur'

Tolga Tekin (Jolly Tur Yurtdışı Turizm Operasyonları Müdürü): “Bu uzun vadede sıkıntı yaratacaktır turizme. Bir iki ay öncesine sıkıntı yoktu. Bayram tatilinde sıkıntı olacaktır. Hac operasyonlarında sıkıntı olacaktır. Şu an için iptaller çok yok muhtemelen vatandaş pasaport alamayınca vazgeçiyor seyahatten ya da yurtışına yöneliyordur.”