Paşalara ziyarete tepkiler

CHP’den cezaevindeki paşalara 'sürpriz ziyaret' yorumu...



CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ise, TSK’nın emekli paşalara sahip çıkmasını normal karşıladığını açıkladı.



Öymen, söz konusu ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:



“Hangi suçtan suçlandıkları bile bilinmediği halde iki emekli orgeneral bugün tutuklu bulunuyor. Buna rağmen milletvekillerinin, çeşitli dernek üyelerinin ziyaretleri engelleniyor. Demokratik ülkelerde bunun normal olduğunu düşünmüyorum. Tamam hukuki bir süreç işlemektedir ancak insanlar mağdur edilmemelidir.



Genelkurmay Başkanlığı’nın iki eski değerli komutana sahip çıkma, onlarla ilişki kurma isteği içinde olmasını yadırgamıyoruz. ‘Sağlık durumları nedir, birşeye ihtiyaçları var mı?’ diye sormaları normaldir. Mesela bir Vali tutuklansa İçişleri yetkilileri onu ziyaret etmez mi? Askerin ziyareti neden yadırganıyor? Biz bunu isabetli bir hareket olarak değerlendiriyoruz ve eleştirilecek bir yanı olmadığını düşünüyoruz.”



DTP’Lİ KAPLAN: BU GÖRÜŞME ‘ARKANIZDAYIM’ GÖRÜNTÜSÜ VERİYORSA VAHİMDİR

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ergenekon davası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un TSK adına ziyaret edilmesini “arkanızdayım görüntüsü veriyorsa bağımsız yargı adına vahimdirö sözleriyle değerlendirdi.

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen ‘Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi’nin Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan emekli komutanlar Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’u TSK adına ziyaret ettiği’ne yönelik açıklamasını ANKA’ya değerlendirdi. Bu tür ziyaretlerin tutanağa ve kayda alınması gerektiğini belirten Kaplan, “Adalet Bakanlığı’nca böyle bir görüşmede tutanak tutulmuş mudur, bakanlığın bu görüşmeden bilgisi var mıdır? Genelkurmay’ın görüşmeyle ilgili izin talebi olmuş mudur? Hükümet bu sorulara bir açıklama getirmek durumundadır. Ancak böylesi bir görüşme ‘arkanızdayım’ görüntüsü veriyorsa bağımsız yargı açısından vahimdirö diye konuştu.

