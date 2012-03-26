Paşabahçe arazisine beş talip çıktı

İstanbul'un en değerli arazilerinden birisi olarak gösterilen Boğaz kıyısındaki eski Tekel arazisine beş teklif birden geldi. Paşabahçe'deki arazi 2009 yılında da satışa çıkmış ve araziyi iş dünyasında adı hiç duyulmayan Mümin Gökalp 303 milyon liraya almıştı. Ancak Gökalp yükümlülüklerini yerine getirmediği için satış iptal olmuştu.

Tekel’in Paşabahçe'deki arazisi toplam 54 bin 870 metrekare alana sahip. Ayrıca tesisin 3 bin 935 metrekarelik iskele ve rıhtımı da bulunuyor.

Gayrimenkul A.Ş'nin geçtiğimiz ay satışa çıkardığı araziye toplam beş teklif geldi. Araziye, Özyazıcı İnşaat, Torunlar Gayrimenkul, Fernas İnşaat, Asitane Gayrimenkul ve Siyahkalem Mühendislik talip oldu.



Kimse tanımıyordu



Paşabahçe'deki arazi ilk olarak 2009 yılı Temmuz ayında satışa çıktığında da gündeme oturmuştu. Bu satışın gündem olmasına neden olan ise alıcının kimliği idi.

Araziyi 303 milyon liraya satın alan Adana merkezli As Asya Gayrimenkul'ün sahibi Mümin Gökalp iş çevreleri tarafından daha önce adı hiç duyulmamış bir işadamıydı. Gökalp her ne kadar bu arazinin bedelini ödeyecek gücü olduğunu açıklamasına ve Paşabahçe içki fabrikasının yerine 300 milyon dolarlık bir yatırımla yedi yıldızlı, bin 500 yataklı, Paşa Sarayı adında bir otel projesi planladıklarını söylemesine karşın iş dünyasının beklediği gerçek oldu. Gökalp sorumluluklarını yerine getiremeyince satış iptal edildi.

O dönem Gökalp'in ortak bulmak için uğraştığı, ancak bir türlü bulamadığı yönünde haberler de medyada yer almıştı. Hatta Gökalp Ağaoğlu Grubu’nun patronu Ali Ağaoğlu'nun da kapısını çalmış, Ağaoğlu ise parayı yüksek bulduğu için ortaklık gerçekleşmemişti.



Arazi için beş firma tekllif verdi



Tekel'in Paşabahçe arazisi için teklif veren firmaların önemli bir bölümü inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet yürütüyor. İşte Paşabahçe arazisi için yarışacak o firmalar:

*Özyazıcı, 1988 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Şimdiye kadar Ihlamur Evleri, Ihlamur AVM, Ünalan Konutları, Silivri KİPTAŞ Konutları, Maltepe KİPTAŞ 1.Etap Konutları, KİPTAŞ İkitelli Konutları, Başakşehir Devlet Hastanesi gibi projeleri tamamlayıp teslim etti. Nish İstanbul ve Nish Adalar projesinin inşaası ise halen devam ediyor.

*Batman merkezli Fernas, inşaat, turizm, enerji, endüstri ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Fernas İnşaat ise 1982 yılında kuruldu. 2006 yılından itibaren yurt dışı projelere de ağırlık veren şirket, özellikle petrol ve gaz sektöründe üstlenmiş olduğu önemli projelerle Türk Müteahhitlik Sektörünü yurt dışında temsil ediyor.

*1977 yılında temeli atılan Siyah Kalem Mühendislik, alt yapı-üst yapı çevre, enerji alanlarında faaliyet yürütüyor. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Posta İşletme Merkezi ve Kandilli Evleri projeleri, Siyah Kalem’in devam eden projeleri arasında yer alıyor. Şirketin tamamlanan çok sayıda inşaat projesi bulunuyor.

*Torunlar Holding bünyesindeki Torunlar Gayrimenkul çok sayıda gayrimenkul projesi geliştirdi. Şirket Bursa'daki Zafer Alışveriş Merkezi'nden sonra İstanbul'da geliştirdiği Toryum AVM, Depo Outlet Crowne Plaza Hotel projeleri ile öne çıktı.

*Paşabahçe arazisi için en dikkat çekici firma ise Asitane Gayrimenkul Geliştirme ve Turizm A.Ş. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirket 22 Şubat’ta kurulmuş. 50 bin TL sermayeli şirketin üç ortağı bulunuyor.



Fabrikanın hikayesi



Tekel’in Paşabahçe Rakı fabrikası, Tekel’in 2004’teki satışının ardından üretimine son verdi. Tekel’in Paşabahçe’deki fabrikası, bir kamu kuruluşu olarak tanınmasına rağmen özel bir girişimle kurulmuştu. 1922’de Hasan Hulki Bey, 1900’lü yıllardan beri sahilde mum üretimi yapılan bir tesisi satın alarak, alkollü içki üretimine geçti. 1 Ekim 1933 tarihinde devlet, tesisi, Hasan Hulki Bey’den 160 bin liraya satın alınca, tesis Paşabahçe Tekel Fabrikası olarak resmen çalışmaya başladı.

Tekel’in Paşabahçe’deki arazisi toplam 54 bin 870 metrekare alana sahip. Ayrıca tesisin 3 bin 935 metrekarelik iskele ve rıhtımı mevcut. Söz konusu rıhtım ve iskelenin üst kullanım hakkı, Maliye Bakanlığı tarafından 49 yıllığına arazinin sahibine tahsis edildi. Arazinin 500 metre genişliğinde sahili bulunuyor.