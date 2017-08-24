'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu: Menfeze serin olduğu için girmiştik, yakalanmadık, kendimizi ifşa ettik

Muğla’da görülen “Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi” davasında Zekeriya Kuzu savunmasını yaptı. ‘FETÖ'nün 'üs imamı' olduğu iddia edilen, "Paşa" lakaplı Kuzu, "Sıkıyönetim ilan edildiğini, Cumhurbaşkanının emniyetini sağlamak için gittiğimizi helikopterde öğrendik" iddiasında bulundu. Kuzu, "Sıkıyönetimin ilan edildiğini yerdeyken Sönmezateş'ten de duysaydım bile göreve giderdim" dedi. Menfezde yakalandıklarını anımsatan Kuzu, "Menfeze serin olduğu için girdik. Dinlenip yola çıkıp teslim olacaktık. Üzerimizde 1,5 saat boyunca bizi aradılar. Olay daha büyümesin diye kendimizi ifşa ettik" iddiasında bulundu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 43’ü tutuklu 47 sanıklı ‘Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi’ davasında sanıkların esasa ilişkin savunmaları devam ediyor. 43 sanıktan 29’unun esasa ilişkin savunması tamamlanarak 13 sanık daha savunma yapacak.

Bugün ‘FETÖ'nün Çiğli imamı olduğu iddia edilen astsubay Zekeriya Kuzu savunmasını yaptı.



Kuzu, ‘Paşa’ ve ‘Çiğli İmamı’ lakaplarını ilk defa yakalandıktan sonra duyduğunu ileri sürdü. Kuzu, “Ben Ülkü Ocakları'nda yetiştim ve büyüdüm. 12 Eylül döneminde boşta kaldık. 1982 yılına kadar Adıyamanlılar grubuna takıldım. Göreve başladıktan sonra eşimle tanıştıktan iki gün sonra nişanlandım. Düğüne bir hafta kala 21 gün ceza aldım cezaevinde yattım. Mahkemenin vereceği ceza benim umurumda değil. Vereceği ceza beni ilgilendirmez. Ellerin attığı taş yaralamaz bizi. Asıl dostun attığı gül yaralar beni. Şu an benim durumum budur” dedi.

Zekeriya Kuzu’nun savunması sırasında kendisi dahil sanıkların oturduğu bölümde sadece 5 kişi vardı. “Suikast timi”nde bulunan diğer sanıklar mahkemeden izin alarak cezaevine geri döndü. Zekeriya Kuzu savunmasına şu şekilde devam etti:

“15 Temmuz’dan 1,5 ay önce MAK timine el bombası atma eğitimi vermem emredildi. 3 gün boyunca el bombası atma eğitimi verdim. İnsanların önceden böyle bir şey planladığından haberim yoktu. Sıkıyönetim ilan edilmiş. Cumhurbaşkanını emniyete almaya gittiğimizi düşündüm. Marmaris’te bir çukura düştüm. Emri alıp gelmiştim. Sicil amirim Taner Berber binbaşı da burada yanımdaydı. Sönmezateş tüm bunların planlarını önceden yapmış olabilir. Bizlere söylemedi. Eğer bize söyleseydi vallahi billahi gitmezdim. Devlete başkaldırı benim kültürümde yok.”