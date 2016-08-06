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"Paşa lakablı darbeci astsubay, ordudaki uyuyan hücrelerin ismini verdi"

Zekeriya Kuzu’nun cemaate maddi destek sağlayan iş adamlarının isimlerini verdiği de öne sürüldü

06 Ağustos 2016 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldıran suikast timinde bulunan 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun 37 sayfalık ifade verdi. Kuzu'nun ifadesinde Türk Silahlı Kuveetleri ve iş dünyasından 'uyuyan hücre' olarak bekleyen 500 kişinin ismini verdiği öne sürüldü. Akşam gazetesinden Mustafa İnci'nin haberine göre, listede, Türkiye’deki 'FETÖ imamı' olduğu iddia edilen 57 kişi de bulunuyor.

Marmaris'teki otele saldırıyı yöneten Çiğli 2’inci Ana Jet Üssü İmamı 'paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu, menfezin içinde yakalanmıştı. Kuzu'nun Ankara'dan gelen özel ekibe verdiği ifadesinde, TSK içinde halen tespit edilemeyen ve örgütten aldığı talimat gereği 'uyuyan hücre' olarak bekleyen subay ve astsubayları ve faaliyetlerini tek tek anlattığı iddia edildi

 

Operasyon başlatılacak

 

Kuzu’nun cemaate maddi destek sağlayan iş adamlarının isimlerini verdiği de öne sürüldü. Gerek TSK içerisinde gerekse iş dünyasından 500 isim verdiği ileri sürülen Kuzu'nun ifadesinin ardından TSK ve iş dünyası içindeki cemaat üyelerine yönelik operasyon için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyon başlatacağı öğrenildi.

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