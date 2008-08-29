T24 LogoT24 Logo
Politika

Paşa 'acıyı topluma yaydı'

Emekli Org. Aytaç Yalman, yazdığı 'Şehitler' ve 'Mehmetçik' oratoryolarını herkesin gözyaşlarıyla izlediğini belirterek, 'Amacım buydu. Acıyı topluma yaymak

29 Ağustos 2008 03:00


Eski Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, sivil hayatta da vatan sevgisinin yaygınlaşması için uğraşıyor. 'Vatan sevgisi, lümpen insanlara terk edilemeyecek kadar ciddi bir iştir' diyen Yalman, bu konuda yaptıklarını Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer'e şöyle anlattı:

"Ben Büyükada gibi Rumuyla, Ermenisiyle kaynaşmış, kozmopolit bir ortamda büyüdüm. Vatanseverliği, katı ve kaba bir milliyetçilik anlayışı içinde yorumlamak, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve bizim coğrafyamızda mümkün değildir. Birbirimizin farklılıklarına -incitmemek ve incinmemek üzere- katlanabilirsek vatanperver oluruz. Çünkü, üzerinde yaşadığı toprakları seven insanların ortak paydası vatanseverlik olmalıdır. Ulusal bütünlüğümüzün bozulmasına müsaade etmeyen, farklı düşünceleri ve hoşgörüyü bünyesinde birleştiren bir vatanseverlik duygusunun gelişmesine ihtiyaç vardır. Vatan, insanları kaynaştıran bir platform olmalıdır.
Bendeki vatan sevgisini 4 yıldır sivil hayatta, Atatürk’ün bize öğrettiği gibi yaşamak ve yaşatmak istiyorum. 
Toplumların siyasi, sosyo-kültürel problemlerinin aşılmasında müzik ve edebiyat önemli bir enstrüman. Edebiyat ve müzik zamanında ve doğru bir şekilde kullanılırsa, şiddet ortamının ortadan kaldırılmasına da yardımcı olur. 
Bu düşünceden yola çıkarak, vatan sevgisinin edebiyat ve müzikle nasıl ifade edildiğini anlatan bir kitap yazıyorum. 
Yazdığım Şehitler Oratoryosu, Ankara ve Samsun’da, Mehmetçik Oratoryosu İstanbul’da seslendirildi. Konserden çıkanlar gözyaşları içindeydi. Benim de amacım buydu; acıyı topluma yaymak istiyordum. Bunu da başardım.
Şimdi de Sakarya Savaşı’nı anlattığım ve “Sakarya’da Diriliş” adını verdiğim 4 perde, 4 tabloluk bir opera yazıyorum. Özellikle opera ve oratoryo formatlarını seçtim ki, batılıların anladıkları ve tanıdıkları formatta olsun, onlara mesaj daha hızlı geçsin."

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24