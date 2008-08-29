Paşa 'acıyı topluma yaydı'



Eski Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, sivil hayatta da vatan sevgisinin yaygınlaşması için uğraşıyor. 'Vatan sevgisi, lümpen insanlara terk edilemeyecek kadar ciddi bir iştir' diyen Yalman, bu konuda yaptıklarını Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer'e şöyle anlattı:



"Ben Büyükada gibi Rumuyla, Ermenisiyle kaynaşmış, kozmopolit bir ortamda büyüdüm. Vatanseverliği, katı ve kaba bir milliyetçilik anlayışı içinde yorumlamak, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve bizim coğrafyamızda mümkün değildir. Birbirimizin farklılıklarına -incitmemek ve incinmemek üzere- katlanabilirsek vatanperver oluruz. Çünkü, üzerinde yaşadığı toprakları seven insanların ortak paydası vatanseverlik olmalıdır. Ulusal bütünlüğümüzün bozulmasına müsaade etmeyen, farklı düşünceleri ve hoşgörüyü bünyesinde birleştiren bir vatanseverlik duygusunun gelişmesine ihtiyaç vardır. Vatan, insanları kaynaştıran bir platform olmalıdır.

Bendeki vatan sevgisini 4 yıldır sivil hayatta, Atatürk’ün bize öğrettiği gibi yaşamak ve yaşatmak istiyorum.

Toplumların siyasi, sosyo-kültürel problemlerinin aşılmasında müzik ve edebiyat önemli bir enstrüman. Edebiyat ve müzik zamanında ve doğru bir şekilde kullanılırsa, şiddet ortamının ortadan kaldırılmasına da yardımcı olur.

Bu düşünceden yola çıkarak, vatan sevgisinin edebiyat ve müzikle nasıl ifade edildiğini anlatan bir kitap yazıyorum.

Yazdığım Şehitler Oratoryosu, Ankara ve Samsun’da, Mehmetçik Oratoryosu İstanbul’da seslendirildi. Konserden çıkanlar gözyaşları içindeydi. Benim de amacım buydu; acıyı topluma yaymak istiyordum. Bunu da başardım.

Şimdi de Sakarya Savaşı’nı anlattığım ve “Sakarya’da Diriliş” adını verdiğim 4 perde, 4 tabloluk bir opera yazıyorum. Özellikle opera ve oratoryo formatlarını seçtim ki, batılıların anladıkları ve tanıdıkları formatta olsun, onlara mesaj daha hızlı geçsin."



