Partisinin MHP'nin adayını desteklemesine tepki göstermişti; Selçuk Özdağ, Millet İttifakı'ndan aday oluyor

Cumhur İttifakı kapsamında partisinin Manisa'da aday göstermeyip MHP'nin adayını destekleme kararına tepki gösteren eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifine olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

MHP Manisa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tekrar aday göstermiş, AKP ise aday çıkarmamıştı.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nın, Manisa'da MHP adayını destekleme kararı sonrası CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, eksi AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a adaylık teklifi götürdü. Özdağ'ın, İyi Parti'nin önerisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Özdağ’ın, bu hafta içinde AKP'den aday adaylığı başvurusunu geri çekip partisinden istifa edeceği ve İYİ Parti'ye geçeceği öğrenildi. CHP ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde “Millet İttifakı” adayı olacak Özdağ'ı destekleyeceği öne sürüldü.

Partisinin MHP'nin adayını desteklemesini eleştirmişti

AKP eski milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın “Manisa kararı”nı şu sözlerle eleştirdi: “Açık ara birinci olduğumuz bir yerde büyükşehir belediye başkanlığının bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum. Siyasette uzlaşma iyidir ama doğru olan bunu adalet temelinde yapmaktır. İnsanlara ait her karar tartışılabilir. Tek tartışılmazımız inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emeğe saygı adaletin bir gereğidir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Şehzadeler şehrinin büyükşehir belediye başkanlığı partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı, bu karar doğru olmamıştır, artık olup biteni değerlendirmek tabanımızın vicdanına kalmıştır. Susmak ikbal sağlar ama itibar sağlamaz… Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kış- yaz demeden koşan, terleyen AK Parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır.”