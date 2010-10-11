-''PARTİMİZE İÇERİDEN ÇÖKERTME OPERASYONU UYGULANIYOR'' İZMİR (A.A) - 10.10.2010 - Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Prof. Dr. Oya Akgönenç, ''Partimize içeriden çökertme operasyonu uygulanıyor'' dedi. Saadet Partisi'nin 17 Ekim 2010 tarihinde yapacağı büyük kongre öncesinde İzmir il başkanlığının Aylık Divan Toplantısı yapıldı. İl başkanlığında yapılan toplantıda partililere hitap eden Oya Akgönenç, Milli Görüş'ün ''asrın hikayesi'' olduğunu söyledi. Saadet Partisi'nin moralini bozmaya çalışanlar olduğunu belirten Akgönenç, şunları söyledi: ''Son derece önemli bir karar günündeyiz. Milli Görüş olarak birçok defa bu şekilde karar vermek durumunda kaldık. Bir AKP çıkardılar, bizi böldüler. Birileri bunun yetmeyeceğini, bu hareketin gömülüp üstüne beton dökülmesi gerektiğini söylemişti. Şimdi ise içerden çökertme operasyonu uygulanıyor. Saadet Partisi'nin içi boşaltılmak isteniyor. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar. Bizi tanıyamamışlar. Böyle olaylar moralimizi bozamaz. Aksine bizi daha da çelikleştirir. Gün bunlara direnme günüdür. Başımızı dik tutmamız ve kendimize her zamankinden fazla inanarak çalışmamız gerekiyor.'' İzmir İl Başkanı ve Olağanüstü Kongre Çağrı Heyeti Üyesi Şerafettin Kılıç ise partiden istifaların kamuoyuna yansıtıldığı boyutta olmadığını, sadece beklenen bazı ayrılmalar yaşandığını söyledi. Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na il ve ilçe yönetimleri, gençlik kolları ve kadın kolları ile Büyük Kongre İzmir Delegeleri katıldı.