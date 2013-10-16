Partilerin yeni miting meydanı sosyal medya

36 milyon internet kullanıcısı olan Türkiye 5 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde yeni bir propaganda yöntemiyle tanışacak: İnternette miting

Hürriyet'ten Şehriban Oğhan'ın haberine göre, TBMM’deki siyasi partilerin bilişim sorumluları bir yandan sosyal medya müdavimi seçmenlerin profillerini ve eğilimlerini tanımaya, diğer yandan sosyal medya ekiplerini güçlendirmeye çalışıyorlar.

AKP: Bütün yenilikleri değerlendiriyoruz

EKİP: AKP sosyal medya birimini, Araştırma Geliştirme’den (Ar-Ge) sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu başkanlığında, aralarında 2 milletvekili ve gençlik kolları başkanının da olduğu 5 kişilik ekip koordine ediyor. Gezi’den sonra yayılan “AKP’nin kiralık 6 bin kişilik sosyal medya ordusu var” efsanesi Soylu’dan dönüyor. Siyasi partilerde gönüllülük esası olduğunun altını çizen Soylu, konuya şöyle açıklık getiriyor: “1-1.5 yıl önce siyaset akademisinde diğer derslerin yanı sıra, sosyal medya nasıl kullanılır, dili nasıl olmalıdır, kriz anları nasıl yönetilir, dünyadaki sosyal medya kullanımları gibi değerlendirmelerin yapıldığı sosyal medya eğitimleri de verilmeye başlandı. Bu akademilerde her dönem 5-6 bin kişi eğitim alıyor. Totalde bu 20 bine ulaştı.”

SEÇİME HAZIRLIK: Soylu’nun aktardığına göre Gezi olayları sosyal medya stratejilerinde bir değişikliğe neden olmamış. Gençlik kolları tarafından yönetilen Genel Başkan ve partinin resmi facebook hesapları 2011 seçimlerinden önce alınmış. Soylu, Gezi’nin tek somut göstergesini, tüm AKP üyeleri, sempatizanları ve taraftarlarının birbirlerine olan bağlılığını çok daha fazla artırdığı söylüyor: “Sosyal medyasız bir kampanya olmayacağı aşikar, o da kampanyanın bir cüzü olarak ortada duracak. Bu konudaki teknik hazırlıkların tamamını yapıyoruz. Sosyal medya propagandasının, miting ve kahve sohbetleri gibi klasik propaganda yöntemlerini azaltacağını düşünmüyorum. ABD, Fransa, Almanya dahil tüm seçimleri izliyoruz. Sadece miting değil başka araçların ortaya koyduğu imkanlar var. Bütün yenilikleri değerlendiriyoruz.”

Hedef elektronik CHP

EKİP: CHP 3 yıl önce bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu bir genel başkan yardımcılığı tanımlamış. Bu görevi elektrik elektronik mühendisi Emrehan Halıcı yürütüyor. Tüzük değişikliğiyle her il ve ilçede de ‘bilişim sorumlusu’ seçilmiş. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi’nde 6 kişilik bir yazılım kadrosu var. 6 kişilik profesyonel ODTÜ yazılım ekibi de bu ekibe destek oluyor. Bununla birlikte sosyal medya çalışmaları için Ankara Genel Merkez’de 25, İstanbul’da da 11 kişilik ekip var. CHP internet seçmenine geçen hafta oluşturmaya başladığı bilişim gönüllüleriyle ulaşmayı planlıyor.

SEÇİME HAZIRLIK: Bilişim gönüllülerinin ilk işi oturduğunuz binada sizin dışınızda kimlerin seçmen olduğunu öğrenebileceğiniz ve takibini yapabileceğiniz e-seçmen uygulamasını yaygınlaştırmak. Hedeflerini Türkiye’yi bilgi toplumuna, CHP’yi de elektronik partiye dönüştürme olarak açıklayan Emrehan Halıcı 2011 seçimlerinde başlattıkları bu projeyi çok önemsediklerini söylüyor. Halıcı, tüm seçmenleri internet, iphone ve android’deki e-seçmen uygulamasını kullanarak seçmen listelerini kontrol etmeye ve eksiklik, fazlalık ve hataları bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmeye davet ediyor. Yerel seçimlerde tüm adayların kendilerini ve projelerini tanıtacakları ve halktan gelen önerileri de dikkkate alacakları çok yönlü etkileşime dayalı bir sosyal medya kullanımı planladıklarını ifade ederken Google firmasının seçim platformlarından yararlanacaklarını söylüyor.

MHP: Tek çıkışımız sosyal medya

EKİP: MHP Bilgi İletişim Teknolojileri Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Elmas, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nün kurucu müdürü. Halen aynı üniversitenin Elektrik-Elekronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Bilgi İletişim Koordinatörlüğü’ne bağlı 6 birim var: Bilgi İşlem Müdürlüğü, internet üzerinden günde 4 saat yayın yapan Alptürk TV, medya yapım, uzaktan eğitim merkezi, çağrı merkezi, sosyal medya merkezi. MHP Genel Merkezi’nin bir katı bu merkeze ayrılmış. Koordinasyonu şimdilik 10 kişilik ekip sağlıyor. Yorum ve tweetleri kontrol eden, gerektiğinde görünmez kılan çok sayıda gönüllü içerik editörleri belirlenmiş.

SEÇİME HAZIRLIK: Çetin Elmas, diğer medyada yeterince yer bulamadıkları için sosyal medyanın kendileri için tek çıkış noktası olduğunu, bu yüzden de çok önemsediklerini vurguluyor. Dijital

mitinglerin kendileri gibi maddi imkanları sınırlı partiler için büyük avantaj olacağını söylüyor. Mitinglerin, bir tema belirlenerek Google üzerinden, öncelikle belediye başkan adayları tarafından yapılacağını belirtiyor. Açtıkları hastag’lerin sıksık dünyada ve Türkiye’de TT (Trending Topic) olmasını önemsiyor. Adaylara, il ve ilçe teşkilatlarına sosyal medyayı nasıl daha etkin kullanacaklarına yönelik eğitim için de hazırlık yaptıklarını ifade ediyor.

BDP: İnternet partisi değiliz

EKİP: BDP’nin sosyal medya ekibi, partinin basın komisyonunda görev yapan 3 uzmandan oluşuyor. Diğer partilerde olduğu gibi onların da gönüllü destekçileri var. İhtiyaç olduğunda Skype’da buluşuyorlar.

SEÇİME HAZIRLIK: BDP geçen hafta Youtube üzerinden ilk siyasi canlı yayın sohbetini yaptı. Genel merkezden yönetilen görüntülü sohbette İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, evlerinden bağlanan birkaç gazeteci ile gündemi yorumlarken, partinin facebook ve twitter hesaplarından soru soranlara da yanıt verdi. Ancak BDP ekibi bu seçimde internet üzerinden yoğun bir kampanya yürütme niyetinde değil. Zınar Karavil bunu şöyle açıklıyor: “Yerel seçimlerde daha çok lokal ilişkiler önemli. Dokunmak, öpüşmek, tokalaşmak… Hadi tag oluşturalım, hastag’i TT listesine sokalım deme niyetimiz yok. Çünkü biz kitlemizin kendilerini internette tatmin etmesini istemeyiz. Biz halk, sokak, saha partisiyiz, salon ve internet partisi değiliz. İnternette de olan bir partiyiz. İnternette yarışmıyoruz, sadece kendimizi ifade ediyoruz. Nette mitingi ise ancak PR için yapabiliriz.”