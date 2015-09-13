Partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 1 Kasım 2015 Genel Seçimleriyle ilgili oy pusulalarında partilerin sırasını belirleyecek kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Ardından kura çekimine geçildi. Kurada AKP pusulada 20'nci, CHP 4'üncü MHP 13'üncü sırada yer aldı.

Güven açıklamasında, "Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşımız 30 gümrük kapısında oy kullanabileceklerdir. 8 Ekim 2015’te başlayacaktır. Birden fazla günde oy kullanacak temsilciliklerde, vatandaşların oy kullanmalarını son güne bırakmamaları, yığılmalar olmaması açısından önemlidir. Mükerrer seçmen olduğuna dair hiçbir itiraz gelmemiştir. Bu da mümkün değildir. Vatandaşlarımız tüm bilgileri ysk.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Seçmenlerimiz 444 9 975’i arayarak çağrı merkezimizden destek alabileceklerdir. 22 eylül’den itibaren de nerede oy kullanacaklarını burada öğrenebilirler" dedi.

Kuradan çıkan sonuçlar



1- Millet Partisi

2 - Vatan Partisi



3- Genç Parti

4 - Cumhuriyet Halk Partisi



5- Hak ve Adalet Partisi



6 - Merkez Parti



7 - Halk ve Özgürlükler Partisi

8 - Saadet partisi



9- Demokratik Sol Parti



10 – Demokrat Parti



11- Bağımsız Türkiye Partisi



12 - Anadolu Partisi



13- Milliyetçi Hareket Partisi



14- Halkın Yükselişi Partisi

15 - Halkın Kurtuluşu Partisi



16 - Liberal Demokrat Parti



17 - Halkların Demokratik Partisi



18 - Muhafazakar Yükseliş Partisi



19- Büyük Birlik Partisi

20 - Adalet ve Kalkınma Partisi



21 - Türkiye Komünist Partisi

22 - Komünist Parti

23 - Demokratik Gelişim Partisi

25 - Toplumsal Uzlaşma reform ve Kalkınma Partisi



26 - Doğru Yol Partisi

27 - Millet ve Adalet Partisi