Partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 1 Kasım 2015 Genel Seçimleriyle ilgili oy pusulalarında partilerin sırasını belirleyecek kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Ardından kura çekimine geçildi. Kurada AKP pusulada 20'nci, CHP 4'üncü MHP 13'üncü sırada yer aldı.
Güven açıklamasında, "Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşımız 30 gümrük kapısında oy kullanabileceklerdir. 8 Ekim 2015’te başlayacaktır. Birden fazla günde oy kullanacak temsilciliklerde, vatandaşların oy kullanmalarını son güne bırakmamaları, yığılmalar olmaması açısından önemlidir. Mükerrer seçmen olduğuna dair hiçbir itiraz gelmemiştir. Bu da mümkün değildir. Vatandaşlarımız tüm bilgileri ysk.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Seçmenlerimiz 444 9 975’i arayarak çağrı merkezimizden destek alabileceklerdir. 22 eylül’den itibaren de nerede oy kullanacaklarını burada öğrenebilirler" dedi.
Kuradan çıkan sonuçlar
1- Millet Partisi
2 - Vatan Partisi
3- Genç Parti
4 - Cumhuriyet Halk Partisi
5- Hak ve Adalet Partisi
6 - Merkez Parti
7 - Halk ve Özgürlükler Partisi
8 - Saadet partisi
9- Demokratik Sol Parti
10 – Demokrat Parti
11- Bağımsız Türkiye Partisi
12 - Anadolu Partisi
13- Milliyetçi Hareket Partisi
14- Halkın Yükselişi Partisi
15 - Halkın Kurtuluşu Partisi
16 - Liberal Demokrat Parti
17 - Halkların Demokratik Partisi
18 - Muhafazakar Yükseliş Partisi
19- Büyük Birlik Partisi
20 - Adalet ve Kalkınma Partisi
21 - Türkiye Komünist Partisi
22 - Komünist Parti
23 - Demokratik Gelişim Partisi
25 - Toplumsal Uzlaşma reform ve Kalkınma Partisi
26 - Doğru Yol Partisi
27 - Millet ve Adalet Partisi