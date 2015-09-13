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Partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlendi

Kurada AKP pusulada 20'nci, CHP 4'üncü MHP 13'üncü sırada yer aldı

13 Eylül 2015 14:16

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 1 Kasım 2015 Genel Seçimleriyle ilgili oy pusulalarında partilerin sırasını belirleyecek kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Ardından kura çekimine geçildi. Kurada AKP pusulada 20'nci, CHP 4'üncü MHP 13'üncü sırada yer aldı.

Güven açıklamasında, "Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşımız 30 gümrük kapısında oy kullanabileceklerdir. 8 Ekim 2015’te başlayacaktır. Birden fazla günde oy kullanacak temsilciliklerde, vatandaşların oy kullanmalarını son güne bırakmamaları, yığılmalar olmaması açısından önemlidir. Mükerrer seçmen olduğuna dair hiçbir itiraz gelmemiştir. Bu da mümkün değildir. Vatandaşlarımız tüm bilgileri ysk.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Seçmenlerimiz 444 9 975’i arayarak çağrı merkezimizden destek alabileceklerdir. 22 eylül’den itibaren de nerede oy kullanacaklarını burada öğrenebilirler" dedi. 

 

Kuradan çıkan sonuçlar


1- Millet Partisi

2 - Vatan Partisi

3- Genç Parti

4 - Cumhuriyet Halk Partisi

5- Hak ve Adalet Partisi

6 - Merkez Parti 

7 - Halk ve Özgürlükler Partisi

8 - Saadet partisi

9- Demokratik Sol Parti

10 – Demokrat Parti

11- Bağımsız Türkiye Partisi

12 - Anadolu Partisi

13- Milliyetçi Hareket Partisi

14- Halkın Yükselişi Partisi

15 - Halkın Kurtuluşu Partisi

16 - Liberal Demokrat Parti

17 - Halkların Demokratik Partisi

18 - Muhafazakar Yükseliş Partisi

19- Büyük Birlik Partisi

20 - Adalet ve Kalkınma Partisi

21 - Türkiye Komünist Partisi

22 - Komünist Parti

23 - Demokratik Gelişim Partisi 

25 - Toplumsal Uzlaşma reform ve Kalkınma Partisi

26 - Doğru Yol Partisi

27 - Millet ve Adalet Partisi

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