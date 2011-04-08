Partilerin oy pusulalarındaki sıralaması

T24 - 12 Haziran pazar günü yapılacak milletvekili seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarında AK Parti 1, CHP ise 4. sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) seçime iştirak edecek parti temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde MHP ise oy pusulasında 12. sırada bulunacak.



İşte o liste:



1 - AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi)

2 - DP (Demokrat Parti)

3 - EDP (Eşitlik ve Demokrasi Partisi)

4 - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)

5 - EP (Emek Partisi)

6 - MP (Millet Partisi)

7 - LDP (Liberal Demokrat Parti)

8 - SP (Saadet Partisi )

9 - HEP (Halk ve Eşitlik Partisi)

10 - HSP (Halkın Sesi Partisi)

11 - AP (Alternatif Parti)

12 - MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)

13 - ÖDP (Özgürlük Ve Dayanışma Partisi)

14 - HYP (Halkın Yükselişi Partisi)

15 - YP (Yurt Partisi)

17 - TP (Türkiye Partisi)

18 - GP (Genç Parti)

19 - BTP (Bağımsız Türkiye Partisi)

22 - MMP (Milliyetçi Muhafazakar Parti)

23 - BBP (Büyük Birlik Partisi)

24 - DSP (Demokratik Sol Parti)





