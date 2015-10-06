Partilerin ekonomi vaatleri arasında hangi detaylar yer aldı?

Partilerin, 1 Kasım seçim beyannamelerinde gençlere, asgari ücretlilere, emeklilere ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen ekonomik vaatler yer aldı. Halen net bin lira olan asgari ücreti; AKP bin 300 TL’ye, CHP bin 500 TL’ye, MHP bin 400 TL’ye ve HDP 2 bin TL’ye çıkarma vaadinde bulundu.
İşte siyasi partilerin vatandaşın cebine değen vaatlerinden bazıları şöyle:
Emekliler
AKP
-Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave bin 200 TL verilecek.
-Esnafın emekli aylıklarından yapılan SGK Destek Primi kesintisi tamamen kaldırılacak.
CHP
-Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye.
-Emeklilerden alınan muayene ve ilaç katılım payı kalkacak.
-Çalışan emeklilerden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi kalkacak.
MHP
-Emeklilere yıllık 2 bin 800 lira destek ödemesi yapılacak.
-Emekliler, banka promosyonu alacak. 65 yaş aylığı 300 liraya yükseltilecek.
-Yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.
HDP
-Emekli maaşı asgari ücretle eşitlenerek 2 bin TL’ye çıkarılacak.
-Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkarılacak.
Sosyal destek
AKP
-Ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşa yüzde 15 kamu katkısı sağlanacak.
-Lise mezunlarına 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası yapılacak.
-Evleneceklere çeyiz hesabı açılacak.
CHP
-Aile sigortasıyla hiçbir hanenin geliri aylık 720 TL’nin altında olmayacak.
--5 milyonun üzerinde yurttaş ilk kez sosyal yardım kapsamına alınacak.
-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yapacağı sosyal konutlardan arsa ücreti alınmayacak, maliyet yüzde 40 oranında düşecek.
-Ev sahibi olamayanlar, yaşı ve geliri ne olursa olsun, peşinatsız, uzun vadeli kredi avantajıyla, aylık 277 TL taksitle ev alabilecek.
MHP
-Muhtaç ailelere “Hilalkart” verilecek.
-Evi olmayan muhtaç ailelere 250 TL kira yardımı yapılacak.
HDP
-Güvence Paketi ile her eve her ay 10 metreküp su, 180 kilovatsaat elektrik ücretsiz verilecek.
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