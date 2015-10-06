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Partilerin ekonomi vaatleri arasında hangi detaylar yer aldı?

AKP asgari ücret için bin 300 lira vadetti

06 Ekim 2015 10:35

Partilerin, 1 Kasım seçim beyannamelerinde gençlere, asgari ücretlilere, emeklilere ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen ekonomik vaatler yer aldı. Halen net bin lira olan asgari ücreti; AKP bin 300 TL’ye, CHP bin 500 TL’ye, MHP bin 400 TL’ye ve HDP 2 bin TL’ye çıkarma vaadinde bulundu.

İşte siyasi partilerin vatandaşın cebine değen vaatlerinden bazıları şöyle:

 

Emekliler

 

AKP

-Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave bin 200 TL verilecek.
-Esnafın emekli aylıklarından yapılan SGK Destek Primi kesintisi tamamen kaldırılacak.

CHP

-Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye.
-Emeklilerden alınan muayene ve ilaç katılım payı kalkacak.
-Çalışan emeklilerden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi kalkacak.

MHP


-Emeklilere yıllık 2 bin 800 lira destek ödemesi yapılacak. 
-Emekliler, banka promosyonu alacak. 65 yaş aylığı 300 liraya yükseltilecek. 
-Yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.

HDP


-Emekli maaşı asgari ücretle eşitlenerek 2 bin TL’ye çıkarılacak. 
-Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkarılacak.

 

Sosyal destek

 

AKP

 
-Ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşa yüzde 15 kamu katkısı sağlanacak. 
-Lise mezunlarına 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası yapılacak. 
-Evleneceklere çeyiz hesabı açılacak.

CHP

-Aile sigortasıyla hiçbir hanenin geliri aylık 720 TL’nin altında olmayacak.
--5 milyonun üzerinde yurttaş ilk kez sosyal yardım kapsamına alınacak.
-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yapacağı sosyal konutlardan arsa ücreti alınmayacak, maliyet yüzde 40 oranında düşecek. 
-Ev sahibi olamayanlar, yaşı ve geliri ne olursa olsun, peşinatsız, uzun vadeli kredi avantajıyla, aylık 277 TL taksitle ev alabilecek.

MHP 

-Muhtaç ailelere “Hilalkart” verilecek.
-Evi olmayan muhtaç ailelere 250 TL kira yardımı yapılacak.

HDP 

-Güvence Paketi ile her eve her ay 10 metreküp su, 180 kilovatsaat elektrik ücretsiz verilecek.

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