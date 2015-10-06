Partilerin ekonomi vaatleri arasında hangi detaylar yer aldı?

Partilerin, 1 Kasım seçim beyannamelerinde gençlere, asgari ücretlilere, emeklilere ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen ekonomik vaatler yer aldı. Halen net bin lira olan asgari ücreti; AKP bin 300 TL’ye, CHP bin 500 TL’ye, MHP bin 400 TL’ye ve HDP 2 bin TL’ye çıkarma vaadinde bulundu.

İşte siyasi partilerin vatandaşın cebine değen vaatlerinden bazıları şöyle:

Emekliler

AKP

-Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave bin 200 TL verilecek.

-Esnafın emekli aylıklarından yapılan SGK Destek Primi kesintisi tamamen kaldırılacak.

CHP

-Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye.

-Emeklilerden alınan muayene ve ilaç katılım payı kalkacak.

-Çalışan emeklilerden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi kalkacak.

MHP



-Emeklilere yıllık 2 bin 800 lira destek ödemesi yapılacak.

-Emekliler, banka promosyonu alacak. 65 yaş aylığı 300 liraya yükseltilecek.

-Yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.

HDP



-Emekli maaşı asgari ücretle eşitlenerek 2 bin TL’ye çıkarılacak.

-Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkarılacak.

Sosyal destek

AKP



-Ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşa yüzde 15 kamu katkısı sağlanacak.

-Lise mezunlarına 2 yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası yapılacak.

-Evleneceklere çeyiz hesabı açılacak.

CHP

-Aile sigortasıyla hiçbir hanenin geliri aylık 720 TL’nin altında olmayacak.

--5 milyonun üzerinde yurttaş ilk kez sosyal yardım kapsamına alınacak.

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yapacağı sosyal konutlardan arsa ücreti alınmayacak, maliyet yüzde 40 oranında düşecek.

-Ev sahibi olamayanlar, yaşı ve geliri ne olursa olsun, peşinatsız, uzun vadeli kredi avantajıyla, aylık 277 TL taksitle ev alabilecek.

MHP

-Muhtaç ailelere “Hilalkart” verilecek.

-Evi olmayan muhtaç ailelere 250 TL kira yardımı yapılacak.

HDP

-Güvence Paketi ile her eve her ay 10 metreküp su, 180 kilovatsaat elektrik ücretsiz verilecek.

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