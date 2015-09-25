Partilerin bayram ziyaretlerinde MHP ile HDP bir araya gelecek mi?

Kurban bayramın ikinci gününde bayramlaşacak partilerin kabul saatleri belli oldu. MHP ile HDP bu yıl da bayramlaşmama kararı aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, siyasi partilerin bayram mesaisi belli oldu. Ziyaretlerin ana gündem maddesini 1 Kasım seçimleri ve terörle mücadele oluşturacak. Parti sözcüleri ellerindeki çikolata ve çiçeklerle bayram ziyareti gerçekleştirecek.

AKP'de ilk olarak Sabah 09.30'da CHP heyetini kabulle başlayacak partiler arası bayramlaşma, 09.50'de MHP, 10.10'da HDP, 10.30'da Saadet Partisi, 10.50'de BBP, 11.10'daDSP, 11.30'da Demokrat Parti ve 11.50'de HÜDAPAR heyetlerinin ziyaretleriyle devam edecek. Heyetlerle bayramlaşmanın ardından AKP Genel Merkezi'nde saat 14.00'da teşkilatla bayramlaşma programı düzenlenecek. New York'a giden Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun programa katılması beklenmiyor.

AKP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler BaşkanıSelçuk Özdağ, Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarrıeroğlu, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Meryem Göka ile Ankara Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Mallı yer alacak.

CHP'de AKP heyetini saat 09.30'da kabulle başlayacak partiler arası bayramlaşma kapsamında heyetleri karşılamak için Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu başkanlığındaki kabul heyetinde Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Parti Meclisi üyeleri Fevzi Gümüş ile Rana Bozkurt bulunuyor. CHP'nin bayram ziyareti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil görev alacak. CHP heyeti AKP'nin ardından sırasıyla DSP, Vatan Partisi, HDP, BBP, Demokrat Parti, MHP ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek.

Bahçeli partililerle bayramlaşacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla parti genel merkezinde partililerle bayramlaşma etkinliği saat 14.00'da başlayacak. MHP'de partileri kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Mustafa Mit ve Sultan Gündüz görev alacak.

Diğer partileri saat 09.00'da itibaren ziyaret edecek MHP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ve MYK üyesi Mehmet Sami Uzun yer alıyor.

Meclis'te grubu bulunan son parti HDP ise Kurban Bayramı için yalnızca AKP, CHP, DSP ve Saadet Partisi ile karşılıklı olarak bayramlaşma kararı aldı. Diğer partileri ziyaret heyetinde Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, MYK üyesi Günay Kubilay bulunacak. HDP Genel Merkezi'nde partileri kabul heyetinde ise Grup Başkanvekili İdris Baluken, MardinMilletvekili Erol Dora, Parti Meclisi üyesi Fatma Kurtulan görev yapacak.