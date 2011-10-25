-Partilerimiz duyarlılık göstermelidir TBMM (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinde, Van'daki depremle ilgili çalışmalara, ildeki mülki idare amirleri, belediye başkanları ve tüm kurum temsilcilerinin uyumlu, koordineli çalışmalar yürütmeleri gerektiği konularına değindiğini bildirdi. Atalay, Demirtaş ile Meclis'te yaptığı görüşmeye ilişkin AA'ya açıklama yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda bugün, Van'da meydana gelen deprem felaketiyle ilgili görüşmelerin ardından, Demirtaş ile de aynı çerçevede bir görüşme yaptıklarını anımsatan Atalay, depremin olduğu ilk andan itibaren devletin büyük bir seferberlik başlattığını, ilgili tüm kurum ve kuruluşların ivedilikle bölgede çalışmalara başladığını anımsattı. Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının da deprem bölgesini ziyaret ederek, duyarlılıklarını ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bu çerçevede BDP Genel Başkanı da gerçekleştirdiği ziyarete yönelik izlenimlerini bizimle paylaşmıştır. Biz de yürütülmekte olan çalışmalara değinmekle birlikte, şehirdeki mülki idare amirleri, belediye başkanları ve tüm kurum temsilcilerinin uyumlu ve koordineli çalışmalar yürütmeleri gerektiği hususuna değinmiş bulunuyoruz. Ayrıca Van depremi bütün milletimizin yüreğini dağlamıştır ve yaşanan felaket milletimizi birbirine daha fazla kenetlemiştir. Nitekim Türkiye'nin dört bir yanından insanlar yaşanan acıyı dindirmek için gayret göstermektedir. Bu arada bir kısım sorumsuzca davranışlara ve provokatif olaylara da şahit olabiliyoruz. Sorumluluk sahibi herkese düşen birlik ve dayanışmanın öne çıktığı böyle acılı günlerde tahrik ve kışkırtmalara kesinlikle geçit vermemektir. Bu çerçevede bölgede tansiyonu yükseltme çabalarına karşı tüm partilerimizin duyarlılık göstermesi kaçınılmazdır. Sayın Demirtaş ile son derece yararlı olan görüşmede tüm bu gelişmeler ele alınmıştır.''