Partilerde adaylık kulisleri: Erdoğan, gideceklerin isimlerini belirledi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na verecek.

Siyasi partilere adaylık başvurusunda bulunanlar arasından seçilecekler ile genel başkan kontenjanından listeye girecek olan isimler kulislerin en sıcak konusu. İktidar kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday listesini hazırlarken, ilk önce yeni dönemde devam etmeyeceği isimleri belirlediği ifade ediliyor. AKP’de, en az 250 milletvekilinin liste dışı kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Eski DSP Genel Başkanı Sezer aday mı oluyor?

24 Haziran seçimlerine 44 gün kala ana muhalefet partisi CHP’de heyecan dorukta. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, son açıklamasında 2 bin 319 adaylık müracaatı yapıldığını bunlardan 1.706’sının erkek, 613’ü kadın, 166’sının ise genç aday adayı olduğunu söyledi.

CHP’den son gelen kulislere göre, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer aday gösterilebilir. Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yaz gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'nün tamamına katılmıştı.

Ekonomi, eğitim ve adalet konularındaki tecrübeli isimler kbine için bekletiliyor

CHP’de Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şansı yüksek görülüyor. Bu gerekçeyle, ekonomi, eğitim ve adalet konusunda tecrübeli isimlerin İnce’yle müzakere edilerek listelere konmaması ve kabinede görev almaları için bekletilmeleri yönünde bir eğilim olduğu gelen duyumlar arasında.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde adaylıklarını açıklayanları listeye koyacak mı?

CHP’de 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için önceden adaylıklarını açıklayan milletvekillerinin listeye konup konulmayacağı merak konusu. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıklamıştı. Ankara'da da Levent Gök, resmi olarak açıklamasa da bazı konuşmalarında büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğu vurgusu yapmıştı. Bu isimlerin listelerde yer alıp almayacağı merak konusu. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise, Mersin Belediye Başkanlığı’na aday olmak için milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmadı.

Kesinleşen tek isim Gürsel Erol

CHP'de milletvekili adaylıklarının belirlenmesi hakkında bilgi veren CHP Sözcüsü Tezcan, bugünkü açıklamasında, "Genel Başkanımız şu anki Tunceli milletvekilimiz Gürsel Erol'u Elazığ'dan görevlendirdi. Yeri belli olan tek milletvekili adayımız Gürsel Erol'dur. Belki o da şimdi duydu. Bugünden itibaren gitsin Elazığ'da çalışmaya başlasın. Özellikle 1 Kasım'a giderken ön seçimle belirlenen tek milletvekilimiz Gürsel Erol'du, bu dönemde de Elazığ'da ona görev düşüyor. Genel Başkan iradesiyle görevlendirilen adayımız Gürsel Erol'dur" dedi.

Örgüt ağırlıklı liste mi?

CHP’de aday listelerinde dışarıdan gelen isimlerden çok örgütlerden gelen isimlere ağırlık verileceği ifade ediliyor. Genç akademisyen ve PM üyesi Yunus Emre’nin İstanbul 3. Bölge, yine genç avukat Sera Kadıgil’in ise İstanbul 2. Bölge’den aday gösterilmesi bekleniyor. PM üyesi Yaşar Seyman, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, genç akademisyen ve PM üyesi Yunus Emre’nin İstanbul 3. Bölge’den, Kılıçdaroğlu’nun genç başdanışmanı Deniz Demir ve avukatı Celal Çelik’in de listelerde olması bekleniyor. Adana’da, İbrahim Özdiş’in yerini koruyacağı da gelen bilgiler arasında.