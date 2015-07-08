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Partiler sonunda uzlaştı; TBMM Başkanlık Divanı 18 kişiden oluşacak

TBMM Başkanlık Divanı için partilerin üye dağılımı belli oldu

08 Temmuz 2015 18:10

Hülya Karabağlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için partiler uzlaştı. Partilerin üye dağılımı belli oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’ın Başkanlık Divanının 18 kişiden oluşmasına ilişkin önerisi kabul edildi. 18 üyeli Divan’da HDP ve MHP eşit oranda temsil edilecek. AKP 8, CHP, 4 ve HDP ve MHP 3'er üye ile Divan’da yerini alacak. MHP’nin bir fazla sandalye talebi de boşa çıkmış oldu.

 

AKP isimleri  yarın belirliyor

 

Meclis Başkanlık Divanı için bundan sonraki adım dört siyasi partinin belirlediği isimlerin Genel Kurul'da okunup oylanması. CHP, üç ismi daha önce Meclis Başkanlığı'na bildirdi. AKP Grup başkanvekili Mahir Ünal, bugün düzenlediği basın toplantısında, AKP Grubunun yarın basına kapalı bir toplantı yapacağını ve burada isimleri belirlemek için seçim yapılacağını söyledi. Ünal, “isimler belirlerseniz alnı gün genel kurula gelir mi” sorusuna ”muhtemelen” yanıtı verdi.

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