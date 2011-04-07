Partiler sandık sonuçlarını YSK ile eş zamanlı alacak

T24 – Yüksek Seçim Kurulu, sandık ölçekli oy sayım sonuçlarının seçime katılan siyasi partilere eş zamanlı geçilmesine dair bir genelge yayınladı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinden de aynı anda izlenebilecek.

Genelgeye göre oluşturulacak, Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) şu esaslara göre çalışacak.

Seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza tek başına kanıt oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve açıklanamayacak.





Seçim günü, siyasi parti SSPS kullanıcısının sandık sonuçlarını bilgisayarına kaydetmesi sonrasında kaydedilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden siyasi parti sorumlu olacak.

Partilerin sistemden yararlanabilmeleri için seçime katılmaları şartı getirilinen genelgede, ayrıca gerekli teknik altyapı bilgileri de yer alırken, partilerden SSPS kullanım talep formu doldurmaları istendi. Sistemin işleyişi ile ilgili olarak da genelgede şu bilgilere yer verildi.

a. Seçim günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS Kurum Ağı üzerindeki Veri Tabanı’na çevrim-içi girilen sandık sonuçları, her 3-4 dakikada bir, YSK-Portal’ına aktarılacak ve siyasi partiler, SSPS ile bu verilere erişecek.

b. Sandık sonuçlarına erişim, görüntüleme ve saklama işlemlerine, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek saatten sonra başlanabilecek.

c. Sandık sonuçları; sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve aynı formatta saklanabilecek.

d. SSPS kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarını EXCEL ya da CSV formatında bilgisayarına kaydedebilecek.

e. SSPS sistemi üzerinde, siyasi parti genel merkezince yürütülecek erişim, görüntüleme ve saklama işlemleri, güvenlik amacıyla, YSK-SKGM tarafından sistemli olarak ilgili IP numarası ve kullanıcı adı ile kayıt altına alınacak.

f. Sandık sonuçlarının siyasi parti bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra, sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk siyasi partide olacak.

g. SSPS hizmeti kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazetede ilan edildiği tarihte son bulacak.