T24 LogoT24 Logo
Dünya

Parti üyelerine çağrı: Fazlasına gerek yok, üç ayda bir sevişin

Rusya'da aşırı sağcı siyasetçi Vladimir Jirinovski, daha sağlıklı bir yaşam için yılda üç dört kere sevişmenin yeterli olacağını söyledi

15 Ocak 2014 16:30

Rusya'nın kendine has çıkışlarıyla bilinen sağcı Liberal Demokratik Parti’nin (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, parti üyelerine üç ayda bir sevişmelerini salık verdi.

Radikal gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı siyasetçi Jirinovski, LDPR üyelerine ‘daha sağlıklı bir yaşam için sadece 3 ayda bir cinsel ilişkiye girmeleri’ çağrısında bulundu. Basın toplantısında gazetecilerin ‘yeni yıl tatilini nasıl geçirdiği’ sorusuna yanıt veren Jirinovski, “Bu seneden başlayarak cinsel aktiviteler için kurallar getiriyoruz” dedi. Jirinovski, “Pornografi, cinsel içerikli filmler ve diğer farklı hoppa filmlerin etkisi altındaki gençler, ‘daha fazla daha iyidir’ ilkesine inanıyor. Ama aksine ‘daha azı daha iyidir’. Ayrıca karşılıklı etkileşim olması da şarttır. Standardımız şu: 3 ayda bir seks. Yılda 3-4 kere seks yeterlidir” ifadesini kullandı.

LDPR vekili Sergey Ivanov ise Jirinovski’nin bu yorumlarıyla alay edilmesinin önüne geçmek için devreye girdi. Ivanov, Jirinovksi’nin ‘basın toplantısında sıkılan gazetecileri eğlendirmek’ için bu sözleri sarf ettiğini söyledi.

ETİKETLER

russevişmeyıldaseksvaldimir jirinovski

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24