Parti üyelerine çağrı: Fazlasına gerek yok, üç ayda bir sevişin

Rusya'nın kendine has çıkışlarıyla bilinen sağcı Liberal Demokratik Parti’nin (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, parti üyelerine üç ayda bir sevişmelerini salık verdi.

Radikal gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı siyasetçi Jirinovski, LDPR üyelerine ‘daha sağlıklı bir yaşam için sadece 3 ayda bir cinsel ilişkiye girmeleri’ çağrısında bulundu. Basın toplantısında gazetecilerin ‘yeni yıl tatilini nasıl geçirdiği’ sorusuna yanıt veren Jirinovski, “Bu seneden başlayarak cinsel aktiviteler için kurallar getiriyoruz” dedi. Jirinovski, “Pornografi, cinsel içerikli filmler ve diğer farklı hoppa filmlerin etkisi altındaki gençler, ‘daha fazla daha iyidir’ ilkesine inanıyor. Ama aksine ‘daha azı daha iyidir’. Ayrıca karşılıklı etkileşim olması da şarttır. Standardımız şu: 3 ayda bir seks. Yılda 3-4 kere seks yeterlidir” ifadesini kullandı.

LDPR vekili Sergey Ivanov ise Jirinovski’nin bu yorumlarıyla alay edilmesinin önüne geçmek için devreye girdi. Ivanov, Jirinovksi’nin ‘basın toplantısında sıkılan gazetecileri eğlendirmek’ için bu sözleri sarf ettiğini söyledi.