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Dünya

Parti sembolleri neden hayvan?

ABD'de Demokratların parti sembolü eşek; Cumhuriyetçilerinki ise fil. Peki neden hayvan sembolleri seçildi?

01 Kasım 2008 02:00

ABD'de Demokratların parti sembolü eşek; Cumhuriyetçilerinki ise fil. Peki neden hayvan sembolleri seçildi? 

Fil ağırbaşlı, zeki ve güçlü

Cumhuriyetçiler 1874'de parti sembolü olarak fili seçti. Harper Weekly dergisinin çizeri Thomas Nast hayvanat bahçesiyle ilgili bir karikatür yayınlar. Karikatürde üzerinde Cumhuriyetçi oyları yazan bir fil hariç, diğer bütün hayvanları kovalayan aslan postu giymiş bir eşek vardır. Karikatür Cumhuriyetçiler tarafından beğenilir ve fil parti amblemi olarak kabul edilir. Fil ağırbaşlı, zeki ve güçlü olmayı simgelemektedir. 

Eşek, sade, cesur, azimli

Eşek 1870 yılında, yine Nast'in bir karikatüründen esinlenerek kullanılmaya başlandı. Eşek, alçak gönüllülüğü, sadeliği, cesareti, azmi ve sevgiyi simgelemektedir. Her iki partinin simgesinin ana renkleri aynı zamanda ABD'nin bayrak renkleri olan beyaz, kırmızı ve mavi.

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