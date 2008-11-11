Parti profesyonelleri nasıl çalışıyorlar?

Seyrantepe’deki bu ofis, A46, A46 Organization ve Tuvanam’ı bünyesinde barındıran A46 Group’a ait. İki katlı ofisin alt katında, imalat ve ihracat bölümü ile muhasebe ve depo bölümleri bulunurken, üst kat yönetim katı olarak kullanılıyor.



Bu katta şirket ortakları olan Arda Can, Selim Demir ve Tuvana Büyükçınar Demir’in odalarının dışında showroom, toplantı odası; özel müşterilerin ağırlandığı ve organizasyon sunumlarının yapıldığı odalar bulunuyor.



A46 Group çatısı altındaki A46 kadın hazır giyim üzerine çalışıyor; A46 Organization ise özel ve kurumsal organizasyonlar ve etkinlikler gerçekleştiriyor, Tuvanam ise dünyanın çeşitli ülkelerine kadın giyim ihracatı yapıyor. A46 Group bünyesinde yaklaşık 50 kişi çalışıyor fakat yönetim katı olan bu ofisi 15 kişi kullanıyor.



A46, kurulduğu 1999 yılında ilk ofisini Nişantaşı’nda açmış. Zamanla büyüyen firmanın faaliyetlerinin ve personel sayısının artması sonucunda yeni mekân arayışına gidilmiş. Birkaç mekân gördükten sonra, Seyrantepe’deki bu ofisin hayallerindeki ofis olduğuna karar vermişler.



Sadece kolonların olduğu, New York loftlarını andıran bina, yeni yapıldığı için içi inşaat halindeymiş. İlk önce zemini şeffaf epoksiyle kaplayarak beton dokusu korunmuş, duvarlar koyu gri boyanarak farklı bir ortam yaratılmış. Olması gereken bölümler oluştuktan sonra mekân içindeki gerekli değişiklik ve ilaveler zamanla gerçekleştirilmiş.



Tuvana Büyükçınar ofisleriyle ilgili olarak:

“Ofisimiz yaklaşık 650 m2. A46 Organization bir tasarım firması olduğundan ofisin tamamını kendimiz tasarladık. Herkes kendi zevkinden bir şeyler kattı. Zeminin dokusunu korumak için şeffaf epoksi, odaları oluşturmak için alçıpan ve cam kullandık. Masaların ve bazı objelerin tasarımlarını kendimiz yapıp, organizasyonlarda beraber çalıştığımız ustalarımıza imal ettirdik. Ofisin bazı bölümlerini showroom gibi kullanıp elimizde bulunan organizasyon objeleriyle süsledik.”



650 metrekare genişliğindeki ofis geniş, ferah ve modern olduğu için tüm ekibin çalışmaktan çok keyif aldığı bir ortam oluşmuş.



Herkesin çalıştığı alan rahat olduğundan iş verimi artmakta.. Ekip, yoğun bir çalışma temposuna sahip olduğu için genellikle herkes kendi odasında veya masasında zaman geçiriyor, fakat bir toplantı veya fikir alışverişinde bulunulması gerektiğinde ekip toplantı odasında bir araya geliyor. Ofiste bulunan profesyonel müzik sistemiyle mekânda sürekli müzik çalıyor. Genellikle herkesin müzik zevki aynı olduğu için çalınan müzik çoğu zaman motive edici bir atmosfer yaratıyor.



A46Group; Yeşilce Mah., Dalgıç Sok., 19/3, Seyrantepe, ‹st. Tel: (0212) 269 60 61.



