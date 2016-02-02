Parti Meclisi'ne giremeyen Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in Kültür Bakanı İstemihan Talay ile PM'ye giremeyen İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nu başdanışman yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu 2010'dan bu yana birlikte çalıştığı, genel seçimler öncesi İzmir'de Önseçim İşlerinden Sorumlu Koordinatör olarak da görevlendirdiği, Genel Merkez Basın Danışmanı Veli Özdemir'i 'Başdanışman'lık görevine terfi ettirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından imzalı görevlendirme yazısıyla tüm program ve dış gezi planlama koordinasyonundan sorumlu başdanışman olarak görevlendirilen, Özdemir'in yeni dönem için önemli projeleri başlatacağı belirtildi.