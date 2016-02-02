T24 LogoT24 Logo
Politika

Parti Meclisi'ne giremeyen Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı

Kılıçdaroğlu'na üç yeni başdanışman atandı

02 Şubat 2016 18:46

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in Kültür Bakanı İstemihan Talay ile PM'ye giremeyen İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nu başdanışman yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu 2010'dan bu yana birlikte çalıştığı, genel seçimler öncesi İzmir'de Önseçim İşlerinden Sorumlu Koordinatör olarak da görevlendirdiği, Genel Merkez Basın Danışmanı Veli Özdemir'i 'Başdanışman'lık görevine terfi ettirdi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından imzalı görevlendirme yazısıyla tüm program ve dış gezi planlama koordinasyonundan sorumlu başdanışman olarak görevlendirilen, Özdemir'in yeni dönem için önemli projeleri başlatacağı belirtildi. 

ETİKETLER

chppmkemal kılıçdaroğluistemihan talaymehmet bekaroğluhaberpolitika

İlgili Haberler

CHP'li Bekaroğlu: İç savaştan endişeliyim

"Türkiye bu kutuplaşmayı taşıyamaz"

CHP'li Bekaroğlu: Sanıyorum, Cumhurbaşkanı ve hükümet "İHH bizi kandırdı" diyecek

"Hükümet ikili anlaşmaları, kuralları çiğniyor; sonra geri adım atmak zorunda kalıyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24