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Politika

Parti kapatmaya Meclis karışmasın

Gül, Anayasa yapmanın veya değiştirmenin kanun yapmaya benzemediğini, çok zor olduğunu belirtti.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Pakistan’a giderken uçakta Anayasa taslağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, parti kapatma konusuna Meclis’in karışmamasını istedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan’a giderken uçakta Anayasa taslağıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Parti kapatmanın TBMM iradesine bırakılmasına karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, çözüm için Venedik Kriterleri'ni işaret etti.

 

Gül, "Parti kapatmalarda tek kriter şiddet olsun" diye konuştu.


Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari’nin resmi davetiyle İslamad’a giderken uçakta sorularını yanıtlayan Gül, ‘TBMM, Anayasa konusunda üzerine düşeni yapacak. İmbikten geçirme titizliğiyle Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi doğru olur” mesajı verdi. Gül, Türkiye’de herkesin 1982 Anayasası’nın değişmesi konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekerek, bazı maddelerinin değiştirildiğini hatırlattı. Gül, şunları söyledi: “Anayasa’nın 90 maddesi değişti. Bu değişiklikler Anayasa’nın bütünlüğünü de dilini de bozdu. Öyleyse Anayasa’nın yeniden yazılması, bu yapılırken de ‘tepki anayasası’ olmamasına özen gösterilmesi gerekir. Ben yeni Anayasa konusundaki görüşümü biraz hayıflanarak ortaya koymuştum.” Gül, “Bu Meclis, yeni anayasa yapma tarihi fırsatını elinden kaçırdı” demişti. Gül, paketin kendisine HSYK’ya iki vatandaş seçmesi yetkisini öngören bölümü konusunda uyarıda bulunduğunu belirterek, “Bu fikri çok gerçekçi bulmadım” dedi. Gül, Anayasa paketiyle ilgili cuma günü TBMM Başkanı M. Ali Şahin’e randevu verdiğini söyledi.


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