-PARTİ BİNASINA MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Maltepe'de AK Parti İlçe Teşkilat binasına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce molotofkokteyli atıldı. Alınan bilgiye göre, Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İlçe Teşkilatı binasına gelen kimliği belirsiz kişi ve kişilerce molotofkokteyli atıldı. Pencereye isabet eden molotofkokteyli herhangi bir hasara yol açmadı. Ayrıca, olay yeri yakınında yasa dışı bir örgüte ait afiş de bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.