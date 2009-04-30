Parsan, üretime 7 gün ara verecek

Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş, üretime 7 gün ara verileceğini duyurdu.



Parsan'dan İMKB'ye gönderilen yazıda, yaşanmakta olan global ekonomik durgunluk nedeniyle azalan yurt içi ve yurt dışı siparişleri göz önüne alınarak fabrikada 4-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında 7 gün üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



Açıklamada, fabrikanın 11 Mayıs 2009 Pazartesi 1. vardiya ile tekrar faaliyete geçeceği, bu süre zarfında çalışması gerekli ve zorunlu diğer birimlerde normal çalışmanın devam edeceği belirtildi.

