Parmak kıran AKP'li vekile 97 bin lira ceza

TBMM'nin 8 Şubat 2012 tarihli oturumunda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı darp ederek parmağını kıran AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak hakkında tüm yargılama giderleri ile birlikte 97 bin 659 TL tazminata karar verildi. Aksak'ın iki aracı hakkında da borcunu ödemediği için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 8 Şubat 2012 tarihli oturumunda çıkan kavgada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı darp ederek parmağını kıran AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak hakkında tüm yargılama giderleri ile birlikte 97 bin 659 TL tazminata karar verdi. Henüz borcunu ödemediği belirtilen Muhyettin Aksak'ın iki aracı hakkında da Ankara 24. İcra Dairesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Mahmut Tanal, dava dilekçesinde, "Oturum sırasında Muhyettin Aksak'ın kendisinin üzerine yürüdüğünü, kravatını sıkarak boğmaya çalıştığını, gözlüğünün yere düşerek kırıldığını, bu esnada sağ el serçe parmağının kırıldığını, daha önce Muhyettin Aksak aleyhine Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/216 esas ve 2013/151 karar sayılı dosyası üzerinden kırılan gözlük için maddi ve ayrıca uğramış olduğu manevi zarar için tazminat davası açtığını ve bunun kısmen kabul edildiğini, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığının yüzde 2.1 oranında çalışma gücü kaybına uğradığı kanaatini bildirdiğini" ifade ederek 10 bin lira tazminat talep etti.

Muhyettin Aksak ise savunmasında, "Tanal'ın parmağının kırıldığına ilişkin soyut ve mesnetsiz iddialar dışında delil bulunmadığını, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın raporunu kabul etmediklerini ve bu konuda Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden rapor alınması gerekiğini" belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

‘Mahkeme, zorbalığı tescilledi’

Mahmut Tanal'ın şikayetlerini kabul eden mahkeme, "Tanal'ın 57.229.70 lira sürekli iş göremezlik zararının bulunduğu, davacı tarafta meydana gelen zarardan davalı asilin TBK'nun 49 ve devam maddeleri gereğince sorumlu olduğu" bilirkişi raporuna göre karar verdiklerini ifade etti. Mahkeme, talep edilen 57.228.70 liranın 8 Şubat 2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine karar verdi.

Mahkeme kararını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Parlamentonun fikir üretilen yer olması gerekirken; fikrin, düşüncenin bittiği yerde, bu şekilde zorbalığın başlaması beni çok üzdü. Parlamento zorbaların bulunduğu mevki, makam değil; orası çok ulvi yer. Orada halkın huzur ve mutluluğu için, fikirlerin çatışması, fikirlerin ileri sürülmesi lazım. Farklı fikir ve düşünceleri hazmedemediler ve hazmedemeyince bu şekilde üstüme saldırdılar. Parlamentoya bu saldırılar, mahkeme kararıyla yakışmayan saldırılar olarak tescil edilmiş oldu. Bunların ne kadar kanunları zorbayla geçirdiği, mahkeme kararıyla tescil edildi" şeklinde konuştu.