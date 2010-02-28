Parlementoda evlenen ilk devlet yetkilisi

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İngiltere'nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Chris Bryant, "sivil partnerliğin" AB ülkelerinin tümünde yasal olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi."Stonewall" adlı ülkedeki eşcinsellerin haklarını koruyan lobi grubunun, İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transseksüeller Tarihi ayı" dolayısıyla düzenlediği toplantıya, eşcinsellerin haklarını savunan çok sayıda kuruluşun yetkilisi ve temsilcisi katıldı.Eşcinsel olduğunu her platformda söylemekten çekinmeyen Bryant burada yaptığı konuşmada, birkaç hafta içerisinde İngiltere Parlamentosu Avam Kamarasında evleneceğini söyledi.Eşcinsellerin hakları için İngiliz hükümetinin çalışmalarından da bahseden Bryant, "sivil partnerlik" için gerekli olan yasanın tüm AB ülkelerinde kabul görmesi gerektiğini kaydetti.Bryant, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Macaristan ve İngiltere'nin, "eşcinsel partnerliği" kabul ettiğini belirtti.Stonewall Başkanı Ben Summerskill de İngiltere'nin "sivil partnerliği" sağlamış olmasının, "eşitlik" adına atılmış büyük bir adım olduğunu söyledi.İngiliz Bakan Chris Bryant Mart ayında, parlamentoda evlenen ilk eşcinsel devlet yetkilisi olacak. Ülkede yeni çıkarılan yasal izinden önce, eşcinseller parlamentoda evlenemiyordu.İngiltere'de eşcinsel evlilikler "yasal" değil. Ancak 2005 yılından bu yana İngiltere'de eşcinseller "sivil partnerlik" adı altında hayatlarını birleştirebiliyor ve sivil partnerlik, evlilikle aynı yasal statüde kabul ediliyor.