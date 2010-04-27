Parlamentoya sis bombası!

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Olaylar çıktı

Putin de Ukrayna'da

Ukrayna parlamentosu, bugünkü olaylı oturumunda Rusya'nın Karadeniz'deki üssü kullanma süresinin uzatılması kararını onayladı. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, süre uzatımının karşılığında Rusya Ukrayna'ya sattığı doğalgazın fiyatını yüzde 30 indirmeyi kabul ederken, bu kararın Moskova'nın Karadeniz'deki varlığını daha da güçlendireceği belirtiliyor.Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada, Karadeniz'deki tek Rus üssü olan Sivastopol Limanı'nın kullanım süresinin 2042'ye kadar uzatılması kararı alındı. Mevcut anlaşmaya göre, Rusya'nın kullanım süresi 2017'de doluyordu.Ukrayna'da çok ciddi tartışmalara neden olan ve Karadeniz'e kıyısı bulunan bütün ülkeleri yakından ilgilendiren bu karar, iki ülke liderinin görüşmesinde varılan uzlaşma gereği alındı.Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve Rus muadili Dimitri Medvedev geçen hafta, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'da bulunan Karadeniz donanma filosunun kalış süresinin 2042'ye kadar uzatılması konusunda uzlaşmaya varmıştı. Süre uzatımının karşılığında Rusya da Ukrayna'ya verdiği doğalgazın fiyatında yüzde 30 indirim yapmayı kabul etti.Ukrayna'da Rus yanlısı Yanukoviç'in vardığı bu anlaşma muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştı. Muhalefet, süre uzatım kararının Rusya'nın Ukrayna üzerindeki etkinliğini artırmasından endişe ediliyorUluslararası ajansların haberlerine ve televizyonların geçtiği görüntülere göre, kritik oylama öncesi Ukrayna parlamentosunda kavga çıktı ve sis bombası atıldı. Ayrıca Parlamento Başkanı Volodymyr Litvyn'in atılan yumurtalardan korunmak için şemsiye açtığı belirtildi.Oylama öncesinde binlerce muhalif göstericinin parlamento önünde protesto gösterisi yaptığı bildirildi. Muhalifler, iktidar parlamentoda çoğunlukta olduğu için kararın Rusya lehine çıkacağı gerekçesiyle oylamanın yapılamamasını hedefliyordu.Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın Kırım'daki donanma üssünün süresinin uzatılmasını görüştüğü sırada Rusya Başbakanı Vladimir Putin de bu ülkeyi ziyaret ediyor.Kısa bir süre önce seçimleri kazanarak iktidara gelen Yanukoviç'i ziyaret eden Putin, Ukrayna'ya nükler işbirliği teklifinde bulundu. Putin ayrıca gaz fiyatının düşürülebileceği sinyalini de verdi.Karadeniz'deki üssün süresinin uzatılması kararı eş zamanlı olarak Rusya parlamentosunda da onaylandı.