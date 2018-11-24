Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Parlamentolar Arası Dostluk Futbol Turnuvası 5 ülkenin katılımıyla başladı.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı\'nın ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Dostluk Futbol Turnuvası\'na Türkiye\'nin yanı sıra Kenya, Romanya, Ukrayna ve Macaristan\'dan parlamento takımları katıldı. İki grup halinde lig usulü toplam 60 dakika üzerinden oynanacak maçların ardından grup birincileri yarın final maçı oynayacak. Bugün oynanan maçlarda Türkiye ilk maçında Ukrayna\'yı 1-0 yenerken, ikinci maçında Romanya\'ya 5-4 yenildi. B grubunda ise Macaristan, Kenya ile karşılaşacak.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı Kulüp Başkanı Ak Parti eski Ordu Milletvekili Adem Tatlı, \"Turnuvamızı her yıl düzenliyoruz. Ülkemizin tanıtımına da bu turnuva katkı saylıyor. Ülkeler arası da işbirliğini geliştirme açısından büyük önem taşıyor. Burada yalnızca maç değil otelde de hep beraber kalıyoruz ve milletvekilleri arasında dostluk ilişkileri devam ediyor. Diğer ülkeler de bizi davet ediyor. O ülkelerde de bu tür organizasyonlar tertip ediliyor. Bu yıl ilk defa turnuvamıza Kenya da katıldı. Geçen yıl Kenya\'nın kuruluşunun 50. yıl dönümünde bizleri Kenya\'ya davet ettiler. Orada dostluk maçları oynadık. 2018 yılında büyük elçiliğimizin 50. yılını kutladık. Bu turnuvaları biz Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri olarak davet ediyoruz. İleriki günlerde bütün kıtalardan ülkemize parlamenterleri davet ederek dostluk turnuvaları oynayacağız. Bir çok ülke davet etmiştik. Ama bazı ülkelerde seçim çalışmaları, meclis çalışmaları yoğun olduğu için gelmediler. Azerbaycan, Polonya, Özbekistan bu ülkeler arasındaydı\" dedi.

Turnuva yarın oynanacak final maçıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Türkiye-Romanya maçından detaylar

- Adem Tatlı röportaj

- Kenya ısınma görüntüleri



(FOTOĞRAFLI)