-Parlamentoda esrar içmeye kalkıştı VARŞOVA (A.A) - 20.01.2012 - Polonya'da yeni kurulan sol kanat partinin lideri, parlamentoda esrar içmeye kalkıştı. Palikot Hareketi Partisi'nin lideri Janusz Palikot, hafif uyuşturucuların yasal olması için kampanya başlattı. Kampanyasına dikkati çekmek için parlamento binasındaki odalardan birinde esrar içmeyi planlayan Palikot'a Parlamento Başkanı Ewa Kopacz sert tepki gösterdi. Kopacz, Palikot'un parlamento içinde yasalara karşı gelemeyeceğini belirterek muhalefet partisi lideri hakkında suç duyurusunda bulundu. Palikot, az miktarda marihuana bulundurmanın yasal hale getirilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamento gündemine getirmeyi planlıyor.