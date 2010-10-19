-PARLAMENTO SALDIRISINDA 7 ÖLÜ, 17 YARALI MOSKOVA (A.A) - 19.10.2010 - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bu sabah parlamentoya düzenlenen saldırıda, 3 saldırgan ile en az 4 polisin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 3 militanın bu sabah yerel saatle 08.45'te, milletvekillerinin geldiği saatte parlamento binasına saldırdığını ve düzenlenen operasyonun ardından saldırganının öldürüldüğünü açıkladı. Adının açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin parlamento binasının girişinde üstündeki bombayı patlattığını, diğer ikisinin de ateş açarak içeriye girdiğini belirterek, "Saldırganlar saldırı sırasında Allahu Ekber diye bağırıyorlardı" dedi. Polis, içerdeki iki saldırganın Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov'a bağlı özel kuvvetlerin binaya girmesinin ardından üzerlerindeki bombaları patlatarak intihar ettiklerini söyledi. Kadirov da olaydan hemen sonra yaptığı kısa açıklamada, "Eşkıyaların imhası için özel bir operasyon düzenlendi. Binada bulunan tüm milletvekilleri ve çalışanlar kurtarıldı" dedi. Rusya Federal Soruşturma Komitesi daha önce yaptığı açıklamada, olayda 4 saldırganın öldürüldüğünü belirtmişti. Rus İnterfaks ajansı saldırganların bazı kişileri rehin tuttuğunu duyururken, söz konusu haberi hiçbir yetkili teyit etmedi. Bu arada Kafkasya'da bulunan Rusya İçişleri Bakanı Raşid Nurgaliyev, Kadirov ile yaptığı olağanüstü toplantıda saldırı hakkında detaylı bilgi aldı. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in de Kadirov'u telefonla arayarak bilgi aldığı belirtildi.