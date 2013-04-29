Parlamento Muhabirleri Derneği 49. yılını kutladı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) 49. Yılını siyasetçilerin kutlama ziyaretleri ve üyeleriyle pasta keserek kutladı.

Dernek Başkanı Göksel Bozkurt, ‘Parlamento muhabirleri, 23 Nisan 1920’den bu yana sokaktaki insan adına denetim görevi yapıyor. Parlamentoya ayna tutuyor. Zaman zaman bu aynayı çatlatmaya, kırmaya kalkışanlar oluyor; Ama bizler parlamento muhabirleri olarak, basın ve ifade özgürlüğünü taçlandırarak, halkın haber alma hakkından ödün vermeden denetim görevini sürdürüyoruz’ dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Parlamento Muhabirleri Derneği'nin kuruluşunun 49. Yılı nedeniyle, PMD Başkanı Göksel Bozkurt'a bir kutlama mesajı gönderdi. Başkan Çiçek mesajında;

‘Yasa yapıcıları içten ve yakından denetleyen basın mensuplarının en önemli örgütlerinden biri olan Parlamento Muhabirleri Derneği'nin kuruluşunun 49'uncu yılını kutluyorum.

‘Halkın seçilmiş sözcüleri’ olarak görevinizi tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütme çabanızı takdirle karşılıyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum’ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ederek, kuruluşunun 49. yılını kutladı.

‘49. yaşınız kutlu olsun’ diyen İnce, ‘Bugün bir değişiklik yapalım, hep haberi siz veriyorsunuz biz de öğreniyoruz. Ama siz bir şeyi eksik yapmışsınız. Siz bir bir örgüt, dernek kurmuşsunuz hem de TBMM çatısı altında. Bu olmaz, hemen 'batsın bu gazetecilik, muhabirlik derler.' Artık ileri demokrasi var Türkiye'de, ileri demokrasilerde örgüt, muhabir, basın özgürlüğü... Bunları geçeceksiniz. Ben 'ülkede ileri demokrasi var' diye haber vereyim dedim’ dedi.

İnce, kendilerinin gazetecileri belli günlerde hatırladıklarını ama gazetecilerin kendilerini her gün hatırlamalarını istediğini belirtti. İnce, 'Bunlar işin latifesi, siyasetin içinde mizah da var, kinaye de var, laf sokuşturma da var, herkes üstüne düşeni buradan alır zaten' diye konuştu.

PMD'nin kokteyli olduğunu anımsatan İnce, 'Herhalde siz kokteylde ayran vermeyeceksiniz, siz dik duran insanlarsınız' dedi.

‘Türkiye'nin geldiği bu noktada parlamentoda muhalif olmak, sokakta işçi olmak ve Parlamento'da gazeteci olmak zor’ diyen İnce, insanların işsiz kaldığını, sindirildiğini, susturulduğunu ve muhalefetin de görevini yapamadığını öne sürdü. İnce, çay ve su dağıtılırken ‘Ayran yok muydu’ esprisini yaptı.