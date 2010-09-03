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Politika

PARLAMENTO BAŞKANLARI ''GIDAYI'' İRDELİYOR OTTAWA (A.A)

03 Eylül 2010 13:28

-PARLAMENTO BAŞKANLARI ''GIDAYI'' İRDELİYOR OTTAWA (A.A) - 03.09.2010 - Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen ve bugün başlayacak G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantısı'nda gıda üretimi ve dağıtımına ilişkin sorunlar ele alınacak.  Kanada Parlamentosu Senato Genel Kurulunda Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak toplantıya, Türkiye ve ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malavi, Meksika, Hollanda, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Birleşik Krallık, Vietnam'dan heyetler davet edildi. Toplantının ilk gününde 4 ayrı oturum yapılacak. İlk iki oturumda gıda üretimi ve dağıtımı ihtiyacının karşılanmasında küresel işbirliği stratejileri, diğer oturumlarda ise barış ve gıda güvenliği için yeni paradigmalar ele alınacak. Toplantı, katılımcıların oturumlarda yapacağı sunumların ardından soru-cevap ve görüşlerin bildirilmesi şeklinde devam edecek. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, toplantının ''Barış ve Gıda Güvenliği İçin Yeni Paradigmalar'' başlıklı oturumunda sunum yapacak.  Toplantının ikinci gününde ise iki oturum halinde, ''Küresel Ekonomik İstikrarın Geliştirilmesinde Küresel Mali ve Ekonomik Modeller'' tartışılacak. Bu oturumda Avrupa Parlamentosu Başkanlığı temsilcisi de sunum yapacak. Kanada Senato Başkanı Noel Kinsella tarafından yapılacak kapanış konuşmasıyla sona erecek toplantı, G-20 ülkeleri Parlamento Başkanları adı altında yapılacak ilk toplantı olma özelliğini de taşıyor.

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