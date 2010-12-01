-PARLAMENTO BAŞKANINDAN TÜRKLERE HAKARET BRÜKSEL (A.A) - 01.12.2010 - Federe yapılı Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet radyo ve televizyonu VRT'nin birinci kanalında "De Pappenheimers" adlı bilgi yarışmasına katılan, bağımsızlık yanlısı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinin Başkan Yardımcısı ve Flaman Parlamentosu Başkanı Jan Peter Peumans (59), doğru cevabı bildiği halde "Yahudilere bir şey söyleyecek cesareti olmadığı için" Türklere hakareti tercih etti. Yarışmada ünlü Fransız düşünür Voltaire'in, "Dünya yüzündeki en iğrenç halk" olarak hangi milleti tanımladığı sorusunda bildiğini itiraf ettiği doğru şık "Yahudiler" yerine "Türkler" şıkkını tercih eden Peumans'la sunucu Tom Lenaerts ve diğer yarışmacı olan Yönetmen Jan Eelen arasında şu diyalog yaşandı: Lenaerts: "Türkler cevabını verdiniz ama doğrusu Yahudiler idi. Bunu gerçekten biliyor muydunuz?" Peumans: "Gerçekten biliyordum ama Yahudiler hakkında yeni birşey söyleyecek cesaretim yok. Çok hassas insanlar. Bir zamanlar onların sözde liberalizmi hakkında bir şeyler söyledim ama çok çektim. Bu nedenle.." Eelen: "Fakat Türkler hakkında söylemek meğer sorun değilmiş" -BÜYÜKELÇİLİKTEN TEPKİ- Skandal yarışmaya tepki gösteren Türkiye'nin Brüksel Bürükelçisi Murat Ersavcı, rahatsızlığını ilettiği Peumans'tan Türk toplumuna yönelik açıklama sözü aldı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bir bilgi yarışması programına yakışmayan bu tür bir sorunun sorulmuş olması ve verilen yanıttan duyduğumuz memnuniyetsizlik Büyükelçi Ersavcı tarafından Peumans’a telefonla iletilmiştir. Peumans, ön bilgisi dışında gelişen bu durumun amacını aşan sonuçlara yol açmasından üzüntü duyduğunu; sitayişle bahsettiği ve hiçbir şekilde rencide etmek istemediğini vurguladığı Türk toplumuna bir açıklamada bulunacağını; anılan televizyon kanalı nezdinde de gerekli girişimi yapacağını ifade etmiştir" denildi. -SKANDALLARLA GÜNDEMDE- Belçika'da cumhuriyetçi olduğu gerekçesiyle Kral'ın resepsiyonlarını boykot etmesiyle tanınan ve saldırgan uslubu nedeniyle Fransızca konuşan Valon toplumunun tepkisini çeken Peumans, eşiyle gezintiye çıktığı Valon sınırındaki Vise kasabasında, "Yeni Flaman İttifakı üyesi bir politikacının Valon bölgesinde ne işi olduğunu sorgulayan" bir gençten dayak yerken polis ekiplerince kurtarılmıştı.