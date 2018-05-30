Parlamenter sistemin son MGK toplantısında seçim güvenliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanan parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde 24 Haziran seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

3 saat 15 dakika süren MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Seçim güvenliği tedbirleri görüşüldü. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele sürecek" denildi.

Bildiride, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.

Türkiye'nin her zaman her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği. bu desteğin önümüzdeki günlerde de BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurula bilgi sunuldu.