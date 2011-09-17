T24 - Kırtasiye ürünlerinde, kansere neden olan maddelerin kullanıldığını tespit eden Sanayi Bakanlığı numune topaldı. Bakanlık velileri uyardı; “Parlak, yumuşak, dikkat çekici ürünlerden uzak durun”
İlk ve ortaöğretim okullarında ilk ders zili bu Pazartesi çalacak. 16 milyon öğrenci ders başı yapmadan, veliler kalan son iki günde kırtasiye araç ve gereçleri alışverişine hız verdi. Bazı veliler, bu malzemeleri satın almak için kırtasiyeleri tercih ederken, bütçeleri kısıtlı olan bazı veliler ise son yıllarda ismi ‘Bir Milyoncu’ olarak geçen birçok ürünün bir arada satıldığı mağazaları tercih ediyor. Kırtasiyelerde bir öğrenci için alınan araç gereçler ortalama 120 TL’ye mal olurken, bu yerlerde ise bu fiyat 40 liraya kadar düşüyor. Ancak bu kez de velileri içerisinde kanserojen madde olan plastikle üretilmiş Çin malı araç gereçler tehlikesi bekliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen hafta Türkiye
’nin birçok yerinde kırtasiyelerden ve veya ‘Bir Milyoncu’lardan numuneler alarak, riskli Çin malı malzemelerini tespit etmek için analizler yapmaya başladı.
Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği kontrollere rağmen, piyasada satılan kırtasiye ürünleri içerisinde plastiği yumuşatan bir madde Ftalat’ın yüksek değerlerde kullanıldığı görülüyor. Çoğunlukla silgi, matara, çanta
, kalemlik ve bazı okul aksesuarlarında plastiğin yumuşatılmasında kullanılan bu madde, binde bir oranında kullanıması gerekirken, bazı Çin malı ürünlerde yüksek oranda olup çeşitli kanser türlerine neden olabiliyor. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, Ftalat’taki tehlikeye dikkat çekerek,”Bu madde plastiklerde yüksek oranda kullanıldığında çocuklarda losemi ve yetişkinlerde de kemik iliği kanserine neden olabilir. Çocuklar, Ftalat’ın yüksek oranda kullanıldığı silgileri ağızlarına alıp kemiriyor, temas ediyor. Losemi bu devreden sonra ortaya çıkabilir. Ayrıca hastalanmayan çocuklarda yetişkinliklerinde kemik iliği kanserine yakalanabilir.” VATAN, bu korkutucu tablodan hemen sonra kırtasiyelere ve ‘Japon Pazarı’ ile ‘Bir Milyoncu’lara giderek, kanserojen ürünleri araştırdı. Yüzde 80’ni Çin’den gelen ürünler arasında kaliteli markalar olsa da, Tahtakale’de bir kırtasiyede 2 TL’ye Çin malı 6’lı simli kalem, hatta 1 TL’ye abaküs bile bulmak mümkün. Tahtakale’de kırtasiyelerde yerli üretim çantaların en ucuzu 20 TL iken, Japon Pazarlarında fiyatlar neredeyse yarısından fazla düşüyor. Öyle ki, Bağcılar’da Çin malı bir çanta 10 TL’ye ve normalde 7.5 TL olan 12’li boya seti 2 TL’ye bulunabiliyor
Parlak olanları almayın
Vatan gazetesine konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Ramazan Gürsoy, “Geçen hafta Türkiye’nin birçok yerinden numune aldık ve akredite laboratuvarlara gönderdik. Çin malı bazı ürünlerde plastik yumuşatıcısı ftalat ve azo boyar madde denilen renklendirici madde kullanılıyor. Sonuçları önümüzdeki hafta belli olacak. Özellikle Çin’den gelen ürünlerde güvenlik unsuru çok
zayıf. Tespit ettiğimiz üst sınırda olan ürünleri yasaklıyoruz. Velilerimiz çok dikkat çekici, çok çarpıcı, çok renkli, kabartmalı kırtasiye malzemeleri almaktan kaçınsınlar. Plastik yumuşatıcı olan Ftalat bu malzemelerde yoğun olarak kullanılabiliyor. Ayrıca kokulu kalem ve silgide uçucu maddeler oluyor. İleride madde bağımlılığına sebebiyet verebiliyor. ”Veliler ne diyor?
Fatma Olgun (Ev hanımı)- kızı Sena
“Geçen yıl
Çin malı bir çanta almıştık. Kızımın omzu tahriş oldu ve dermotoloğa gittik. Bu nedenle Çin malı ürünlerini satın almamaya çalışıyorum. Özellikle nerede üretildiğine bakıyorum.”
Birsen Güven (Ev hanımı)- oğlu Baran
“Fiyatlar uygun ancak sağlığa zararlı olsa da almak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü okul kıyafeti ile beraber 100 TL bütçe ayırabildim. Japon Pazarı’ndan satın almaya mecburuz.”
Ayşe Yılmaz (Bankacı)- Kızı Elif
“İlk defa geliyorum. Kızım okula başlayacak. Malzemelerin fiyatı son derece uygun. Sağlığa zararlı olduklarını bilmiyorum ama olsa bile daha pahalı olanları alamayız.”