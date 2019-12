Parlak dokulu kumaşlar asalet sembolü olacak

Kraliyet ve asalet sembollerinin bolca kullanıldığı, bunların da lüksün sembolü parlaklıkla desteklendiği kumaşlar bu yıl hem perdelerde hem döşemeliklerde göz kamaştıracak. Gerisini Homteks’in sahibi Jeff Mano’dan öğrenelim

Evet, dekorasyon bir yaşam tarzı… İçinizdeki isyankâr ruhu da, neşeli yönü de, sakinliği de aslında bir anlamda evinize yansıtırsınız. Sizi hiç tanımayan biri, evinizdeki dekorasyon öğelerine bakarak, kişiliğinizle ilgili kolayca fikir sahibi olabilir. Çünkü dekorasyon kişiliğinizin bir parçasıdır. Dünyaca ünlü tekstil markalarını bünyesinde barındıran Homteks’in sahibi Jeff Mano, her ne kadar bünyesinde ‘renk kraliçesi’ Tricia Guild’in koleksiyonlarını bulundursa da evinde minimalizmden yana. Bu yıl döşemelik ve perdeliklerde nelerin trend olduğunu ve Mano’nun kişisel tarzını merak ediyorsanız, röportajımızı okumalısınız.



HELLO!: Bu seneki konseptte neler var?

Jeff Mano: 2008 sonbahar - kış sezonunda perde ve döşemelik kumaşlara zenginlik geliyor. Özellikle parlak kumaşlara dönüş var bu nedenle perde ve döşemeliklerde parlak dokular tercih edilecek. İpek üzeri brodeler, altın veya gümüş ipliği kullanılarak zenginleştirilmiş.



Bu sezon petrol mavisi, vizon ve toprak renkleri, pembe, fıstık yeşili, fuşya ve sarı ile tarçın renkleri revaçta olacak. Kraliyet ve asalet sembolleri çok sıklıkla kullanılıyor, hatta eski kral, soylu ve padişahların kıyafetleri, perde ve döşemelik kumaşlarına benzer kumaşlar üretiliyor. Kabartmalı dokulu kumaşlar ön planda.



İpek veya tül gibi ince kumaşların üzerine kalın ve büyük brodeler, bunların çevresine deseni tamamlayacak altın veya gümüş baskılar yapılmış. İpeklerin ve tüllerin üzerine brode ile beraber çeşitli boncuklar işlenerek değişik havalar yaratılmış. Tüller değişik ipliklerin beraber dokunması ile farklı dokular elde edilmiş, devore (desenler mum ile kaplandıktan sonra asit ile yakma) tekniği ile desen verilmiş.



HELLO!: Bundan sonra İngiliz kraliyet saraylarını Designers Guild giydirecek...

J. Mano: Kraliçe tarafından Tricia Guild’e bundan sonra saraylarda yapılacak tüm dekorasyonları n tasarımı ve üretilmesi görevi verildi. İlk koleksiyon Royal Collection olarak Buckingham Palace için tasarlandı. Buckingham Palace’ın dekorasyonu bittikten sonra da DG bu ürünleri piyasaya sundu.



Designers Guild firması 1970 yılında Tricia Guild tarafından Londra’da kurulduktan kısa bir süre sonra, mimar ve dekorasyon çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Daha önce kimse bu kadar cesur renk ve desenleri kullanmamıştı. DG ev dekorasyonunda yeni bir sayfa açtı, hiç düşünülmeyen renkleri ve desenleri kombine eden DG, dünya çapında çok önemli bir konuma oturdu ve bilinirliği en çok olan dekorasyon firmaları ndan biri oldu. DG şu anda birçok ülkede bir marka olarak değil bir yaşam tarzı olarak sunuluyor. DG’in kumaş ve duvar kaplamaları nın yanı sıra yatak örtüleri, mobilyaları, kırtasiye çeşitleri ve hatta kozmetiği bile var. Tricia Guild sektörde ‘renk kraliçesi’ olarak adlandırılıyor.



HELLO!: Koleksiyonlarınızda hangi markalar bulunuyor?

J. Mano: Homteks kumaş koleksiyonunda tasarım, kullanım özellikleri ile dünyanın en iyi markalarından olan Rubelli (İtalya), Bises Novita (İtalya), Lisio İtalya), Arve (İtalya), Designers Guild (İngiltere), Jasper Conran (İngiltere), William Yeoward (İngiltere), Ralph Lauren (Amerika), Zimmer & Rohde (Almanya), Etamine (Almanya), Hodsoll Mc Kenzie (İngiltere), Ardecora (Almanya), Warnerfabrics (İngiltere), Casamance (Fransa), Camengo (Fransa), Texdecor (Fransa), Arte (Belçika), Reynaldo (Holanda), Bernard (Hollanda), Sheila Coombes (İngiltere) firmalarının Türkiye distribütörüdür.



Bu firmalar çok çeşitli tasarımcılar ile çok yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu firmaların her biri altı ayda bir, yani senede iki kere yeni koleksyon çıkartırlar. Biz de Homteks olarak bu koleksyonları fuarlarda ya da özel ziyaretlerde görüp hemen katalog siparişlerini veririz ki bizim pazarı mız da diğer pazarlar ile aynı anda yeni koleksyonlar ile tanışabilsin. Mesela Casamance firması bir renk ve kombin ustasıdır. Casamance brodeler, kabartmalı dokulu kumaşlar, üç boyutlu kadife kumaşlar, çok büyük brodelerle bezenmiş ipekler, düz dokular yani döşemelik, perdelik, tül ve duvar kaplamalarını kombin olarak önünüze koymakta ustadır. Bu kombinleri okadar ustaca tasarlanmıştır ki, eğer beğendiyseniz başka bir markaya yönelmeniz imkânsızlaşır. Casamance bunun yanında fiyat olarak da ithal markalar içerisinde makul fiyatlı diyebileceğimiz bir kategoridedir.



HELLO!: Sizin bireysel tercihlerinizi ve zevkinizi neler oluşturuyor?

J. Mano: Benim bireysel tercihlerim her zaman yalın olmuştur, evimde veya ofisimde abartılı objeler göremezsiniz. Elimde olduğ unca etnik obje ve mobilyalardan da kaçınırım. Ben daha çok Amerikalılar’ın 60’lı yıllarda yapmış olduğu tasarımların modernize edilmiş hallerini seviyorum. Materyal olarak viskon, keten, pamuk, ipek gibi natürel kumaşları severim. Benim için konfor önemlidir; çok güzel görünüyor ya da daha ucuz diye kanapemi sentetik bir kumaş ile kaplamam. Sentetik kumaşlar insanı n doğasına aykırı malzemelerdir, terletir kaşıntı bile yapabilir. Keten, kahve renkleri, vizon, toprak ve doğanın renklerini etrafımda görmekten hoşlanırım.





Röportaj: Figen Nalan Özkan

Fotoğraf: İnci Cabir

Hello Decor