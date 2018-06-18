Parktaki yangın korkuttu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesindeki parkta çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Parkın, yerleşim yerlerinin tam ortasında olması, panik yaşanmasına neden oldu.

Bugün saat 17.00 sıralarında, Göztepe semtindeki Susuzdede Parkı\'nda bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerince yapılan ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Binaların tam ortasında bulunan parkta çıkan yangın, çevrede paniğe sebep oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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