Parktaki çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı

İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuğlara av tüfeğiyle ateş ettiği iddia edilen ve bugün ikinci kez gözaltına alınan Barış B. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Barış B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Pendik'te parkta oynarken gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklara ateş açtığı öne sürülen ve savcılıktan serbest bırakılan Barış B, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının evi ve işyerinde ayrıntılı arama yapıldı. Açılan ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur sırtından vurulmuştu.