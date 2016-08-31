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Parkta toprağa gömülü cenin bulundu!

Cenin, parka patlayıcı saklandığını zanneden bir kişinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı

31 Ağustos 2016 18:48

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaşın, parka patlayıcı gömüldüğünü sanarak polise ihbarda bulunduğu torbanın içinden cenin çıktı.

Habertürk’ün haberine göre, Kayseri'de bir parkta torba içinde toprağa gömülmüş cenin bulundu. Kocasinan ilçesi Akşemseddin Caddesi'ndeki Mevlana Parkı'nda iki kişinin bir torbayı gömdüğünü fark eden Ceyhun Polat, polisi aradı.

Torbayı gömüldüğü yerden çıkaran polis ekipleri, 3-4 aylık olduğu tahmin edilen ceninle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polat, yaptığı açıklamada, bir kadın ile bir erkeğin parka bir şeyler gömdüğünü fark edince polisi aradığını söyledi.

Gömülen torbanın içinde bomba olabileceğini düşündüğü için cep telefonu ile görüntü aldığını belirten Polat, "Burada çocuklar oynuyordu. Ben onlara yönelik bir saldırı diye düşündüm, polisi aradım." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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