Parkta patlatılan maytap mahalle sakinlerini korkuttu

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle\'deki parkta patlama sesi duyuldu. Paniğe neden olan patlamada bir evin bahçe duvarı zarar gördü. Vali Davut Gül, patlamanın çocukların attığı maytaptan kaynaklandığını duyurdu.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle, Selimiye Bölge Parkı\'nda meydana geldi. Duyulan iki patlama sesi polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Patlayıcının türünün tespit edilmesi için bölgede inceleme yapıldı. Patlama sonrası mahalle sakinleri panik yaşadı. Patlamanın mahalledeki çocukların attığı maytaptan kaynaklandığı ileri sürüldü. Vali Davut Gül sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Gül, \"Sivas\'ta çocukların yapmış olduğu maytap patlatma maalesef maksadını aşmıştır. İlimizde herhangi bir asayiş sorunu yoktur\" dedi.

Patlamanın olduğu yerde Döndü- Bekir Güzel çiftine ait evin bahçe duvarı zarar gördü. Patlama sırasında evde bulunan Döndü çifti büyük panik yaşadı. Patlamada duvardan kopan taş parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Döndü Güzel, \"Evdeydik. Kardeşim de üst katta oturuyor. Patlama sonrası evler sarsıldı, biz de hemen dışarıya çıktık\" dedi.

Diğer mahalle sakinleri de patlamadan dolayı korku yaşadıklarını dile getirdi.



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