Parkinson tedavisinde umut veren gelişme

14 ülkede binden fazla hasta üzerinde yapılan araştırmada, "rasajilin" etken maddeli ilacın hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı ortaya çıktı.



Mevcut yöntemlerle ilerleyişi durdurulamayan parkinson hastalığının tedavisinde umut verici bir gelişme kaydedildi. 14 ülkede binden fazla hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, "Rasajilin" etkin maddeli ilacın, hastalığın ilerleyişini geciktirdiği ortaya çıktı.



Madrid'te yapılan 12. Avrupa Nörolojik Topluluklar Federasyonu Kongresi'nde (EFNS) 14 ülkede bin 176 parkinsonlu hasta üzerinde 72 hafta süreyle "Rasajilin" etkin maddeli ilaçla yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.



ABD'deki Mount Sinai Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Warren Olanow, düzenlenen basın toplantısında araştırmanın, halen semptomatik tedavide kullanılan ilacın, erken aşamada başlanması halinde, hastalığın ilerleyişini durdurup durdurmadığının tespiti amacıyla yapıldığını söyledi.



Olanow, araştırma kapsamında, bir grup hastaya 36 hafta süreyle söz konusu ilaçtan verilirken, diğer gruba herhangi bir tedavisi uygulanmadığını anlattı. Olanow, 36. hafta sonunda ilaç tedavisi uygulanmayan gruba da bu ilaçtan verilmeye başlandığını ifade ederek,



"72 hafta sonunda, çalışmanın başından beri ilaç kullanan gruptaki hastaların hastalığının diğer gruptakilere oranla daha yavaş ilerlediği ortaya çıktı" dedi.



Olanow, "Rasajilin" etken maddeli ilacın, bugüne kadar hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı kanıtlanan ilk ve tek ilaç olduğunu da bildirdi.



Araştırmaya katılanlardan Fransa'daki Toulouse Üniversitesi Klinik Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olivier Rascol da çalışmanın, tedaviye, parkinsonun hastalar üzerinde olumsuz etkiler yaratmadan başlanmaması yönündeki hakim görüşü zorlayan bir araştırma olduğunu, bu nedenle söz konusu ilaca hastalığın tanısı konar konmaz başlanması durumunda, tedavide olumlu sonuçlar elde edilebileceğini bildirdi.



Umut verici bir gelişme



Kongreye katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı ise parkinson tedavisinde halen ilaç ve cerrahi müdahale yöntemleri uygulandığını, ancak bunların tümünün belirtileri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu, bugüne kadar hastalığın ilerleyişini yavaşlatan bir yöntem geliştirilemediğini söyledi.



Parkinson hastalarının yüzde 40'ının 3 yıl içinde bakıma ihtiyaç duyar hale geldiğini kaydeden Akbostancı, "Söz konusu ilacın hastalığın ilerleyişini yavaşlattığının tespit edilmesi hastalarımız açısından ümit verici bir gelişme" diye konuştu.



(AA)