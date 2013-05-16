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Sağlık

Parkinson tarih mi oluyor?

Kalp rahatsızlığından Parkinson'a pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek kök hücreler ilk kez laboratuvar ortamında üretildi

16 Mayıs 2013 17:03

Tüm dünyada 15 yıldır süren çalışmalar sonunda bilim adamları ilk kez klonlama yoluyla insan kök hücresi üretmeyi başardılar. Bu sonuca, 1996 yılında klonlanan ilk canlı olan koyun Dolly'de kullanılan yöntemle, yani kendi DNA'sı çıkartılmış bir yumurtaya olgun bir hücreden genetik malzeme enjekte edilerek ulaşıldı ve insan embriyosuna ait kök hücreler elde edildi.

Kök hücreler, insanı oluşturan 200'den fazla özel hücre çeşidinden herhangi birine dönüşebilme yeteneğine sahip birimler.


Tıkanmış çalışmalara hız verebilir


Oregon Health & Science University ve Oregon National Primate Research Center'da görevli bilim adamlarının Cell dergisinin dün çıkan sayısındaki bir makaleleriyle açıklanan bu gelişmeden sonra hem teknik zorluklar hem de etik tartışmalarla tıkanmış olan kök hücre çalışmaları yeni bir ivme kazanabilir.

cnbce.com'da yer alan habere göre, kök hücre elde etmek için insan embriyolarını kullanma gereğinin ortadan kalkmasıyla, kalp hastalıkları, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, omurilik zedelenmeleri ve diğer ağır tıbbi sorunlardan dolayı hasar görmüş hücrelerin yenilenmesi mümkün olabilir.

Ancak bu gelişme, yöntemin canlı ya da ölmüş insanların genetik kopyalarının üretilmesi yani klonlanması için de kullanılabileceği yolundaki kaygısını beraberinde getiriyor.

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