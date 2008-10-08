Parkinson ilacı huzursuz bacağa iyi gelir

Parkinson tedavisinde umut veren gelişme

Akbostancı, Günaydın gazetesine verdiği demeçte "Huzursuz bacak sendromu ile romatizmanın en önemli farkı, huzursuz bacak sendromunda ağrının hareket halindeyken azalması ve istirahat ile tekrar başlamasıdır" diye konuştu. Akbostancı, hastalığın, Prof. Dr. Şevket Akpınar tarafından geliştirilen tedavisinin çok basit olduğunu belirtti ve ekledi: "Parkinson tedavisinde kullanılan dopamin uyarımını artıran ilaçlarla yakınmalar geçiyor. Hastalık ilerlemediği için bu tedavinin uygulandığı hastalar, sorun çekmiyor."