Parkinson depresyonu artırıyor

Araştırmalar erken dönem Parkinson hastalarında, genel nüfusa kıyasla daha fazla depresyon ve kaygı bozukluğu yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlar Parkinson hastalarında depresyonun arttığını ancak buna yönelik ek bir tedavi yapılmadığını belirtiyor.

BBC Türkçe’e yer alan habere göre, Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan araştırma kapsamında 423 erken dönem Parkinson hastasını inceledi. Bu hastaların iki yıl boyunca zihinsel sağlıkları izlendi. Başlangıçta, Parkinson hastalarının yüzde 14'ünün depresyon geçirdiği saptandı. Sağlıklı gönüllülerden oluşan grupta ise bu oranın yüzde 6.6 olduğu belirtildi.

Araştırma sürecinde Parkinson hastalarının depresyon geçirme oranı ve şiddetinde küçük artışlar görülürken, sağlıklı gönüllü grupta düşüş yaşandığı saptandı. Araştırmanın başında Parkinson hastalarının yüzde 16'sı depresyon ilacı kullanırken, iki yıl sonra bu oranın yüzde 25'e çıktığı görüldü. Çalışmada, depresyon geçiren hastaların yüzde 65-72'sinin ilaç kullanmadığı ifade edildi.

Pensilvanya Tıp Fakültesi'nden Dr. Daniel Weintraub, Parkinson hastalarındaki depresyon vakaları hakkında az şey bilindiğini belirtti.

Dr. Weintraub "Parkinson hastalarının depresyona girmesinin ardında psikolojik nedenler yatabilir. Fakat bu hastalık beyin yollarını da etkiliyor. Bu durum ise ruh haliyle yakından ilişkilidir" diye konuştu.

11 Ağustos'ta ölen Amerikalı oyuncu Robin Williams’ın Parkinson hastası olduğu belirtilmişti.

Karısı Susan Schneider, Williams'a ölmeden önce depresyon teşhisi konduğunu açıklamıştı.