Parkı temizleyen babasına yardım eden İsmail'e İBB'den bisiklet hediyesi

Eyüp'teki Barış Manço Parkı'nda temizlik yapan babası Sefer Yeldan'a yardım eden İsmail'in bisiklet hayalini İBB gerçeğe dönüştürdü. Babasının işini kolaylaştırmak için, parkta çöp toplayan İsmail'in görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü de İsmail'e ulaşarak Başkan İmamoğlu adına bisiklet hediye etti.

Hediyeleri çocuklara teslim eden İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz, kendilerine bu talep ulaştığında mutlu olduğunu belirterek, "Sefer bey ve oğlu, önemli bir farkındalık oluşturdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için birbirinden önemli projelere imza atan Başkanımızın minik temsilcisine karne hediyeleri var. İstanbul'un temizliğine kendi elleriyle ve emeğiyle katkı sağlayan, adeta bir İBB gönüllüsü olan evladımıza bisiklet ve kitap getirdik. Bundan sonra İstanbul'un güzelliğini bisikletle keşfetmesini diliyoruz. İsmail'e aydınlık ve başarılı bir gelecek için keyifli sürüşler ve iyi okumalar diliyorum" dedi.

İsmail'in bisiklet istediğini nasıl öğrendiklerini de anlatan Solmaz, "Minik evladımız bir gün babasına 'Keşke bisikletim olsa' demiş. Babası da 'Bir gün alacağım' diye söz vermiş. Ertesi gün biz ulaştık kendilerine. Bizim için mutluluk verici bir olay yaşadık. İsmail bisiklet haberini duyunca gece boyunca uyuyamamış. Tabi bütün bu güzellikler İBB'nin çocuklara verdiği değeri ve sevgi bağını gösteriyor. Bu nedenle çok mutluyuz" diye konuştu.

"Gece boyunca uyuyamadı"

İsmail'in babası Sefer Yeldan ise İBB'ye teşekkür ederek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Okullar tatil olduktan sonra çocuklar doğayı tanısınlar, büyüklerine karşı saygılı ve temiz olsunlar diye onları buraya getiriyorum. Bana burada destek olmaları hoşuma gidiyor. Burada hem oynuyor hem de bana yardım ediyorlar. İBB'den aradılar, bisiklet hediye edelim, dediler. Çok mutlu olduk. Hediyeden çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun."