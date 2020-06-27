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Yaşam

Parkı temizleyen babasına yardım eden İsmail'e İBB'den bisiklet hediyesi

27 Haziran 2020 18:54

Eyüp'teki Barış Manço Parkı'nda temizlik yapan babası Sefer Yeldan'a yardım eden İsmail'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bisiklet hediye edildi.

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