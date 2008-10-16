Parke zamanı

Beko Basketbol Ligi'nde 2008-2009 sezonu, bugün Fenerbahçe Ülker'le Casa TED Ankara Kolejliler arasında İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Beko Basketbol Lig'nde 2008-2009 sezonu, bugün Fenerbahçe Ülker-CASA TED Ankara Kolejliler maçıyla başlayacak.
Sezonun ilk karşılaşması, Fenerbahçe Ülker ile Casa TED Ankara Kolejliler takımları arasında İstanbul'da yapılacak.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Lig'inde 2008-2009 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Ekim Perşembe
20.00 Fenerbahçe Ülker-Casa TED Ankara Kolejliler (Abdi İpekçi)
17 Ekim Cuma
20.00 Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)
18 Ekim Cumartesi
15.30 Darüşşafaka Cooper Tires- Galatasaray Cafe Crown (Ayhan Şahenk)
17.00 Türk Telekom-Erdemirspor (Ankara Atatürk)
16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Antalya Atatürk)
18.00 Oyak Renault-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)
19 Ekim Pazar
16.00 Banvitspor- Efes Pilsen (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa Enka)
Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde de 2008-2009 sezonu, 18 Ekim Cumartesi günü oynana
cak karşılaşmalarla başlayacak.
TBBL'DE PROGRAM
18 Ekim Cumartesi
16.00 BOTAŞ Spor-Tarsus Belediyesi (Menderes)
16.00 Fenerbahçe-Bahçeşehir Burhaniye Belediyesi (Burhaniye Belediyesi)
19 Ekim Pazar
14.00 Samsun Basketbol İhsisas-Galatasaray (Yaşar Doğu)
14.00 Beşiktaş Cola Turka-Çankaya Üniversitesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)
15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Ceyhan Belediyesi (Edip Buran)