Parke zamanı

Beko Basketbol Ligi'nde 2008-2009 sezonu, bugün Fenerbahçe Ülker'le Casa TED Ankara Kolejliler arasında İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla başlayacak.



Beko Basketbol Lig'nde 2008-2009 sezonu, bugün Fenerbahçe Ülker-CASA TED Ankara Kolejliler maçıyla başlayacak.



Sezonun ilk karşılaşması, Fenerbahçe Ülker ile Casa TED Ankara Kolejliler takımları arasında İstanbul'da yapılacak.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Lig'inde 2008-2009 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



16 Ekim Perşembe



20.00 Fenerbahçe Ülker-Casa TED Ankara Kolejliler (Abdi İpekçi)



17 Ekim Cuma



20.00 Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)



18 Ekim Cumartesi



15.30 Darüşşafaka Cooper Tires- Galatasaray Cafe Crown (Ayhan Şahenk)

17.00 Türk Telekom-Erdemirspor (Ankara Atatürk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Antalya Atatürk)

18.00 Oyak Renault-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)



19 Ekim Pazar



16.00 Banvitspor- Efes Pilsen (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa Enka)





Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde de 2008-2009 sezonu, 18 Ekim Cumartesi günü oynana

cak karşılaşmalarla başlayacak.



TBBL'DE PROGRAM



18 Ekim Cumartesi



16.00 BOTAŞ Spor-Tarsus Belediyesi (Menderes)

16.00 Fenerbahçe-Bahçeşehir Burhaniye Belediyesi (Burhaniye Belediyesi)



19 Ekim Pazar



14.00 Samsun Basketbol İhsisas-Galatasaray (Yaşar Doğu)

14.00 Beşiktaş Cola Turka-Çankaya Üniversitesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)

15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Ceyhan Belediyesi (Edip Buran)

