'Park Orman imara açılırsa, bitki örtüsü ve yaban hayatı büyük zarar görecek'

İstanbul'da 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman ve Tuz­la­’da bu­lu­nan Ha­cet De­re­si Ta­bi­at Par­kı­’nın adım adım imara açıldığı ve üzerine villalar inşa edileceği iddia edildi. İstanbul ’da 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’ın imara açılmasına karşı çıkmalarının ardından görevden alınan Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci’nin hazırladığı raporda imarın “doğa katliamı” olduğu belirtilmiş. Rapora göre Park Orman’ın imara açılması halinde "Bit­ki ör­tü­sü­ ve ya­ban ha­ya­tı­ fazla bü­yük za­rar gö­re­cek. Çok sa­yı­da ağaç ke­si­le­cek."

Doğal yaşam bozulacak

Bugün gazetesinin haberine göre, ha­zır­la­dık­la­rı in­ce­le­me ra­po­ruy­la ta­bi­at par­kı­na ya­pı­la­cak işlet­me­nin do­ğal ve ya­ba­ni ha­yat için ge­ri dö­nül­mez ha­ta­la­ra se­bep ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ken 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der ile Şu­be Mü­dü­rü Umut Ce­be­ci gö­rev­le­rin­den alın­dı. Ko­vu­lan mü­dür­ler ha­zır­la­dık­la­rı ra­por­da Park Or­man'ın ima­ra açıl­ma­sı ha­lin­de mey­da­na ge­le­cek za­rar­la­rı­nı mad­de mad­de sı­ra­la­mış.

Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İs­tan­bul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der baş­kan­lı­ğın­da­ki 4 ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan 08.01.2014 ta­rih­li in­ce­le­me ra­po­run­da pro­je­nin uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de ya­şa­na­cak do­ğa kat­li­amı şöy­le an­la­tı­lı­yor: “Do­ğal to­pog­raf­ya­nın, bit­ki ör­tü­sü­nün ve ya­ban ha­ya­tı­nın çok bü­yük öl­çü­de za­rar gö­re­ce­ği, çok sa­yı­da ağaç ke­si­le­ce­ği, ya­pı­la­cak ka­zı­lar­da çı­ka­cak haf­ri­yat mik­ta­rı­nın çok ola­ca­ğı, bu haf­ri­ya­tın nak­le­dil­me­si­nin so­run ola­ca­ğı, pro­je kap­sa­mın­da böl­ge­ye gi­re­cek olan iş ma­ki­ne­si ve kam­yon­la­rın çev­re­ye ve do­ğal ya­şa­ma çok olum­suz yan­sı­ya­ca­ğı, şan­ti­ye ala­nı­nın do­ğal ve ya­ba­ni ha­ya­ta bü­yük za­rar ve­re­ce­ği, ta­bi­at par­kın­da bu te­si­sin ya­pıl­ma­sı için açı­la­cak yol­la­rın do­ğa­ya za­rar ve­re­ce­ği, pro­je sı­ra­sın­da olu­şa­cak muh­te­mel ka­mu­oyu bas­kı­sı­nın ku­ru­mu yıp­ra­ta­ca­ğı ve söz ko­nu­su ta­bi­at ala­nı­nın Bel­grad ve Aziz­pa­şa mu­ha­fa­za or­man­la­rı­nın de­va­mı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.”

Yasa çiğnendi

İn­ce­le­me ra­po­run­da ay­rı­ca söz ko­nu­su pro­je­nin “2873 sa­yı­lı Mil­li Park­lar Ka­nu­nu­nu­n” 14. ve “Mil­li Park­lar Yö­net­men­li­ği­ni­n” 5. mad­de­sin­de be­lir­ti­len ya­sak­lar­la çe­liş­ti­ği­ne de vur­gu ya­pıldı.

Hacet deresi de imar mağduru

Aynı işlemin İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan 16 hektar büyüklüğündeki “Hacet Deresi” orman içi mesire yerinde de uygulandığı ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 07.08.2012 tarihli bakanlık oluru ile Hacet Deresi tabiat parkına dönüştürülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmış. Park Orman’da yaşanan yapılaşma sürecinin bir benzeri de “Hacet Deresi Tabiat Parkında” yaşanıyor.