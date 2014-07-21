'Park Orman imara açılırsa, bitki örtüsü ve yaban hayatı büyük zarar görecek'

İstanbul'da 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman ve Tuzla’da bulunan Hacet Deresi Tabiat Parkı’nın adım adım imara açıldığı ve üzerine villalar inşa edileceği iddia edildi. İstanbul ’da 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’ın imara açılmasına karşı çıkmalarının ardından görevden alınan Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci’nin hazırladığı raporda imarın “doğa katliamı” olduğu belirtilmiş. Rapora göre Park Orman’ın imara açılması halinde "Bitki örtüsü ve yaban hayatı fazla büyük zarar görecek. Çok sayıda ağaç kesilecek."
Doğal yaşam bozulacak
Bugün gazetesinin haberine göre, hazırladıkları inceleme raporuyla tabiat parkına yapılacak işletmenin doğal ve yabani hayat için geri dönülmez hatalara sebep olacağına dikkat çeken 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci görevlerinden alındı. Kovulan müdürler hazırladıkları raporda Park Orman'ın imara açılması halinde meydana gelecek zararlarını madde madde sıralamış.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder başkanlığındaki 4 kişilik komisyon tarafından kaleme alınan 08.01.2014 tarihli inceleme raporunda projenin uygulanması halinde yaşanacak doğa katliamı şöyle anlatılıyor: “Doğal topografyanın, bitki örtüsünün ve yaban hayatının çok büyük ölçüde zarar göreceği, çok sayıda ağaç kesileceği, yapılacak kazılarda çıkacak hafriyat miktarının çok olacağı, bu hafriyatın nakledilmesinin sorun olacağı, proje kapsamında bölgeye girecek olan iş makinesi ve kamyonların çevreye ve doğal yaşama çok olumsuz yansıyacağı, şantiye alanının doğal ve yabani hayata büyük zarar vereceği, tabiat parkında bu tesisin yapılması için açılacak yolların doğaya zarar vereceği, proje sırasında oluşacak muhtemel kamuoyu baskısının kurumu yıpratacağı ve söz konusu tabiat alanının Belgrad ve Azizpaşa muhafaza ormanlarının devamı olduğu tespit edilmiştir.”
Yasa çiğnendi
İnceleme raporunda ayrıca söz konusu projenin “2873 sayılı Milli Parklar Kanununun” 14. ve “Milli Parklar Yönetmenliğinin” 5. maddesinde belirtilen yasaklarla çeliştiğine de vurgu yapıldı.
Hacet deresi de imar mağduru
Aynı işlemin İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan 16 hektar büyüklüğündeki “Hacet Deresi” orman içi mesire yerinde de uygulandığı ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 07.08.2012 tarihli bakanlık oluru ile Hacet Deresi tabiat parkına dönüştürülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmış. Park Orman’da yaşanan yapılaşma sürecinin bir benzeri de “Hacet Deresi Tabiat Parkında” yaşanıyor.